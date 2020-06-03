AiMi 可自訂節奏速度的動態電子音樂播放器（iPhone, iPad）

每首曲子都有自己的節奏，而每個人的心也會隨著不同情緒有獨特的步調，所以有時想要找到合拍的音樂還真不簡單，，

但若你喜歡電子音樂，也許可以來試試「AiMi」這款動態電子音樂播放器。

只要按下播放鍵，「AiMi」就能透過機器學習演算法生成獨一無二的電子音樂，提供 10 個等級的節奏速度，你可以依當下的心情來調整節奏的快慢，無論是開心的輕快節奏，或是配合憂鬱的心情來點慢節奏，它都能快速的進行調整。

如果目前的音樂不是很喜歡，只要按下「隨機」按鈕，就能立即再換一首新的給你，可以提供連續不間斷的音樂唷！不過免費版本有每天只能聽 30 分鐘的限制，且僅限個人使用，如果需要更長的播放時間，可考慮它的付費方案，想運用在商業場合則需另外與開發者聯繫取得相關的授權囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：AiMi
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：AiMi, Inc.
  • 官方網站：https://aimi.fm/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AiMi」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用先點擊「Experience AiMi」，看完相關的介紹後，需使用 Apple 帳號登入。

 

第2步 登入後就可以看到播放器，畫面上會提示每天可免費收聽 30 分鐘，並有倒數計時器提醒。點擊下方的「播放」按鈕就可以開始享受音樂囉！

 

第3步 點擊「ENERGY」的位置就會出現「＋」、「－」按鈕，可加快或調慢節奏速度。如果當下的音樂不是很滿意，點擊「隨機」按鈕即可換一首新的。而透過下方左右兩側的「讚」與「倒讚」則可讓程式更了解你的喜好唷！

 

最後更新：06-03, 2020 下午 12:26

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