九宮格紙牌接龍「Solisquare」考驗你的收牌能力（iPhone, iPad）

經典的紙牌接龍遊戲，大家應該都很熟悉了吧？不過「Solisquare」要帶給玩家們一種新的玩法，以九宮格的方式設計遊戲盤，，

並限制收牌的位置，每回合都必須想辦法將 52 張牌全數收齊才能獲勝。

以九宮格為中心的十字格子是可以收牌的位置，剩餘四個角落則是存牌位置，收牌的規則與一般的紙牌接龍是一樣的，以目標牌為基準，可連接上、下一張數字牌，例如目標牌為 4，可接 3 或 5；若是 K 則可接 A 或 Q，反過來 A 也可以接 K 或 2。

在九宮格尚有空間的時候，牌可任意移動位置，不過若空間已滿且沒有任何牌可接時，挑戰即算失敗。成功收齊所有的牌就能獲得金幣獎勵與積分，透過升級將可以解鎖更多不同的主題，而金幣則可以用來購買這些主題，讓你在遊戲時可以有更多視覺上的樂趣唷！

除了一般模式外，遊戲還有提供街機模式與對戰模式可以選擇，街機模式不限牌數，可以一直玩到沒有任何牌可接為止，而對戰模式則可隨機與線上的玩家配對或透過邀請的方式與好友一起比賽看看誰可以用最短的時間將整副牌收齊！無論是一個人想打發時間或心血來潮想其他玩家挑戰競爭都很適合唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Solisquare

Solisquare 軟體語言： 英文

英文 開發人員： gary gogis

gary gogis 官方網站： http://www.chainreactiongames.org/

http://www.chainreactiongames.org/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用（對戰模式需網路連線）

不需網路即可使用（對戰模式需網路連線） 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Solisquare」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊「PLAY」即可進入一個新的回合。點擊九宮格中心位置可翻出新的牌，以其為中心上下左右四個位置為「收牌」位置，四個角落則是「存牌」位置。

點擊翻出一張新的牌後，就可以將牌移到角落放置或進行接龍收牌。

上方有個進度條，可幫助了解目前 52 張牌收牌的進度。由於受限於可收牌的位置與整體的可用空間，比起一般的紙牌接龍玩起來需要更深的策略佈局。

當翻出最後一張牌看見「YOU WIN!」時，就可贏得這回合的挑戰並獲得金幣與積分。

有足夠的金幣後，就可以到「DECKS」去購買已解鎖的主題。購買後，記得按下「Choose」才能選用。使用不同的主題贏得比賽還能提高主題本身的等級，可在之後為積分加乘唷！

「ARCADE」街機模式（左圖）沒有紙牌數的限制，可以一直玩到無牌可接為止。「BATTLE」對戰模式（右圖）需網路連線，按下「SEARCH」可選擇線上配對或邀請好友一起來玩哦！