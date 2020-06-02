Paintr 線上共享畫布，但畫筆是手機？！

線上共享白板或畫布可以讓多人在不同的地點、使用不同的裝置，同時在同一個空間裡畫畫或討論各種事項，類似的免費線上服務有蠻多的，，

不過「Paintr」算是很特別的存在，因為用來操控畫筆的不是滑鼠，而是「」！

每張畫布都有專屬的網址，打開網頁只會看到漆黑一片，必須使用手機來讀取 QR Code 取得對應的畫筆網址後，就能開始在畫布上畫畫了。畫筆的顏色可以自由調配選擇，按著手機端的「DRAW」按鈕不放就能下筆畫畫。

可支援多人同時畫畫，只要將 QR Code 或網址分享出去即可。不過它沒有提供橡皮擦的功能，只能一口氣清除所有自己畫的部份，當然也可以選用「黑色」畫筆，就能產生類似橡皮擦的效果囉！

接下來很重要，那就是隔空畫畫相當考驗技術啊！雖然沒有辦法畫得多精緻，但玩個井字遊戲或是你畫我猜之類的團康遊戲還是可以的。目前只能使用 Android 手機當畫筆，iOS 尚未支援。有興趣的朋友可以來試試哦！

繼續閱讀

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可看到相關的說明。接著點擊右上角的「Menu」就可以看到 QR Code，使用 Android 手機即可連線，或將下方「Controller」的網址分享給其他人。若大家在不同的空間，那麼「Room」網址，也要一併分享給其他成員哦！

第2步 當有手機成功連線後，畫布上就會出現小圓點，每一個圓點代表一個畫筆（手機）。

第3步 手機端連線後，就會顯示如下圖畫面。上方的「色條」代表目前的筆色，點擊即可自由調色。按著「DRAW」不放移動手機即可畫畫；「CALIBRATE」可校正位置，讓畫筆回到畫布中心位置；「CLEAR」會清空畫布。

第4步 若有兩人以上連線，就會出現對應數量的圓點，可與其他成員一起畫畫唷！但要畫的好，真的不容易啊！