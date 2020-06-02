指尖英英字典！「Graspp」實體書翻譯，指哪裡就翻哪裡！（iPhone, iPad）

在網頁上閱讀英文文章時，若需要查詢字義很簡單，只要將單字複製起來就能直接貼到翻譯軟體或 Google 翻譯就能馬上知道，，

但若是實體書籍就沒那麼方便了，除非是使用像 Google 翻譯 App 的相機翻譯功能，直接將所有入鏡的英文字全都一併翻譯，可是想要更深入查詢某個單字還是得要手動輸入或是翻查字典。

那麼，有沒有更方便的做法呢？答案是有的！那就是「Graspp」這個翻譯字典 App，它的查詢方式是透過你的「指尖」來完成。打開程式後，只要將鏡頭照著書本並用手指尖指出想要查詢的單字，大約 1 秒鐘的時間，程式就能成功判斷並顯示其英英釋義內容。或者也可以透過鏡頭直接在螢幕上點選想要查詢的單字，同樣可以達到查詢的目的唷！

完全不需手動輸入字母，查單字變得好輕鬆！附有真人發音、單字收藏的功能，也有歷史查詢紀錄可方便回顧曾查過的單字。不過可惜的是只有提供「英英」與「英俄」字典可使用，有興趣的朋友還是可以嘗試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Graspp
  • 軟體語言：英文,俄文
  • 開發人員：LAKI IINBOR
  • 官方網站：https://getgraspp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Graspp」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有幾個功能介紹，點擊「NEXT」即可接續看完。不想看也可以直接點擊右上角的「SKIP」跳過。

 

第2步 接著就可以利用相機鏡頭對著想要查詢的書本，並伸出你的手指，在鏡頭前指出想要查詢的單字，或者也可以在螢幕上點出想查詢的單字。

 

第3步 成功辨識後，就可以在上方看到簡單的英英翻譯內容，點入可以查看更深入的釋義。點擊「喇叭」可聽發音，「星號」則可將單字保存下來。

 

第4步 「My Words」可查看所有儲存的單字；「History」則可回顧所有查詢過的單字。

 

第5步 若臨時想查詢其它的單字，也可以用手動的方式輸入。

 

第6步 點擊上方的「New Oxford Dictonary」可切換為英俄字典。

 

最後更新：06-02, 2020 下午 4:05

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