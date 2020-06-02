[限時免費] Finding.. 畫風唯美、有故事性的方塊拼圖遊戲（iPhone, iPad）
「Finding..」是一款相當特別的方塊拼圖遊戲，結合了有意境的故事內容與超唯美的畫風，並搭配悅耳的背景音樂，，
遊戲從一個孩子發現一朵花開始，跟著這朵花一起飄浮，走過一個又一個美麗的場景，在這趟旅途中，會遇到許多的障礙，此時就是玩家要出場的時候了，透過經典的方塊拼圖遊戲，將所有的方塊拼入限定的空間中，就能建造橋樑、房屋，甚至是叫出飛毯等，幫助孩子度過各種難關。
方塊拼圖的難度都不會太高而且不限時，但越後期的關卡，越需要花費心思。而中間穿插的 BOSS 挑戰，就會有解題時間的壓力，當 BOSS 接近時若還無法完成拼圖，就算失敗必須再重新挑戰。
如果能堅持完成這趟旅程，在最後一個關卡結束後，就能獲得一張美麗的圖片，可以用來當做手機桌布使用哦！對此遊戲感興趣的朋友，可把握限時免費的機會下載來玩看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Finding..
- 軟體語言：英文
- 開發人員：zhen qu
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Finding」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
黃澄澄的遊戲首頁，點擊就能進入。
首先來個簡單的教學，將上方的三角方塊拖曳到下方的空間中。
成功完成拼圖就能觸發動畫，並播放接下來的故事劇情。
接著，就會開始推進，當主角遇到阻礙時，就是玩家上場的時機！完成各種的拼圖來幫助主角吧！
隨著故事的進行，場景也會有更多不同的變化。
有時還會需要使用正確的道具，才能解鎖謎題。
進行到某個程度時，就會出現 BOSS 挑戰，按下「Yes」接受吧！若挑戰失敗，會再重新回到個畫面，按下「No」就能放棄挑戰，進入下一個場景。
BOSS 挑戰需經歷幾個方塊拼圖關卡，但皆需在 BOSS 靠近前完成，若無法及時拼完，就算挑戰失敗。
遊戲並沒有提供關卡地圖，所以不知道總共有多少關需要闖，只能隨著遊戲主角的腳步，一一解開謎題了。
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