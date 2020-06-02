[限時免費] Finding.. 畫風唯美、有故事性的方塊拼圖遊戲（iPhone, iPad）

「Finding..」是一款相當特別的方塊拼圖遊戲，結合了有意境的故事內容與超唯美的畫風，並搭配悅耳的背景音樂，，

讓整個遊戲在視覺、聽覺與心靈上都能獲得豐富的感受！

遊戲從一個孩子發現一朵花開始，跟著這朵花一起飄浮，走過一個又一個美麗的場景，在這趟旅途中，會遇到許多的障礙，此時就是玩家要出場的時候了，透過經典的方塊拼圖遊戲，將所有的方塊拼入限定的空間中，就能建造橋樑、房屋，甚至是叫出飛毯等，幫助孩子度過各種難關。

方塊拼圖的難度都不會太高而且不限時，但越後期的關卡，越需要花費心思。而中間穿插的 BOSS 挑戰，就會有解題時間的壓力，當 BOSS 接近時若還無法完成拼圖，就算失敗必須再重新挑戰。

如果能堅持完成這趟旅程，在最後一個關卡結束後，就能獲得一張美麗的圖片，可以用來當做手機桌布使用哦！對此遊戲感興趣的朋友，可把握限時免費的機會下載來玩看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Finding..

Finding.. 軟體語言： 英文

英文 開發人員： zhen qu

zhen qu 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Finding」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

黃澄澄的遊戲首頁，點擊就能進入。

首先來個簡單的教學，將上方的三角方塊拖曳到下方的空間中。

成功完成拼圖就能觸發動畫，並播放接下來的故事劇情。

接著，就會開始推進，當主角遇到阻礙時，就是玩家上場的時機！完成各種的拼圖來幫助主角吧！

隨著故事的進行，場景也會有更多不同的變化。

有時還會需要使用正確的道具，才能解鎖謎題。

進行到某個程度時，就會出現 BOSS 挑戰，按下「Yes」接受吧！若挑戰失敗，會再重新回到個畫面，按下「No」就能放棄挑戰，進入下一個場景。

BOSS 挑戰需經歷幾個方塊拼圖關卡，但皆需在 BOSS 靠近前完成，若無法及時拼完，就算挑戰失敗。

遊戲並沒有提供關卡地圖，所以不知道總共有多少關需要闖，只能隨著遊戲主角的腳步，一一解開謎題了。