[iPhone 使用技巧] 解鎖螢幕前，如何禁止顯示 Widget 畫面？

有使用 iPhone 的朋友應該都知道，在「鎖定畫面」不需解鎖就能右滑切換到「Widget 列表」，可不用特地解鎖手機、打開主程式，，

方便使用一些小工具，但也因為不需解鎖，所以任何人只要有心就都可以看到你小工具裡的內容。

一般工具類的小工具被看到也許沒什麼關係，不過像是行事曆、待辦事項等，就可能涉及一些個人隱私的問題，所以要如何讓 iPhone 在未解鎖螢幕時不顯示 Widget 畫面呢？

其實設定方式相當簡單，可以在 iPhone 的設定功能中的「Face ID 與密碼」做調整，這樣在「鎖定畫面」中就只會保留左滑的相機功能，必須先解鎖才能右滑開啟「Widget 列表」，為你的個人隱私多加一層的保障又能維持便利性唷！

想了解如何設定的朋友，可以繼續往下看。

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使用方法：

第1步 iPhone 原本的預設在「鎖定畫面」未解鎖右滑可以切換到「Widget 列表」，左滑可開啟「相機」。

 

第2步 若想關閉此功能，先打開「設定」找到「Face ID 與密碼」或「Touch ID 與密碼」，再輸入密碼後進入。

 

第3步 將「今天顯示方式」項目關閉選取即可。這樣在未解鎖前，只能向左滑打開「相機」，解鎖後才能右滑開啟「Widget 列表」。

 

最後更新：05-29, 2020 下午 7:09

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