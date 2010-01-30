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PDFmyURL 把網頁下載、儲存成PDF檔！

在一般情況下，如果我們想把某個網頁另存新檔、下載到電腦中備份下來的話，通常都會直接用瀏覽器選單中的檔案、另存新檔，把網頁儲存成HTML格式的檔案。

如果存檔時選擇存成單一html網頁，則網頁中的圖檔不會被保留下來，沒上網時，有圖檔的地方就空空的沒圖片。雖然也可以選擇用完整打包的方式另外將圖檔存在與html網頁同一個路徑中的資料夾中，不過這樣一來要備份、瀏覽的時候分別會有好幾個檔案，也不是非常方便。

如果你偶爾有另外備份網頁的需求，可以試試看下面這個PDFmyURL網站所提供的服務。它可以幫我們將網頁儲存成PDF格式的文件，包含網頁中的圖檔、文字樣式、頁面中的連結與版面配置...等，備份下來後通通都跟你原本看到的網頁一模一樣。

除此之外，如果你有自己的網站，也可以把PDFmyURL的連結加到網站的每個頁面，讓有需要的人直接按連結後把該頁面的內容用PDF格式儲存在自己的電腦中，方便日後瀏覽。

 

  • 網站名稱：PDFmyURL
  • 網站網址：http://pdfmyurl.com/

    • 使用方法：

    第1步  開啟PDFmyURL網頁，直接在方框中輸入你要下載成PDF的網頁網址，再按一下右邊的按鈕。PDFmyURL讀取完後，便會自動跳出下載視窗問我們要儲存在哪裡。

    01

     

    第2步  用PDF閱讀器打開後，就是剛剛的頁面內容囉。

    02

     

    第3步  另外，如果你有自己架站，也可以把PDFmyURL的下載網址放在網頁上，讓使用者可以直接下載該頁面的內容、儲存成PDF格式的文件檔。

  • 網址：http://pdfmyurl.com?url=網頁網址
  • 範例：<a href="http://pdfmyurl.com?url=網頁網址">備份此頁面為PDF檔</a>

    •  

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    較舊的留言
    1. Talltree 說道：
      02-02, 2017 at 上午 5:07.49

      真不错

      回覆
    2. faxio 說道：
      10-07, 2012 at 下午 1:29.00

      大部分瀏覽器 都有將網頁 “列印"成 PDF 的功能 ! 選項還更多
      只不過大部分人都不知

      回覆
    3. faxio 說道：
      10-07, 2012 at 下午 1:25.09

      大部分瀏覽器 都有將網頁 “列印"成 PDF 的功能 !
      何必捨近求遠呢

      回覆
    5. 623 說道：
      02-19, 2010 at 下午 3:14.42

      太好用喇！
      以後咁樣打包便可喔！！

      回覆
    6. 會員 說道：
      02-01, 2010 at 下午 8:35.37

      好酷的功能 !

      回覆

    7. 通告： Tweets that mention PDFmyURL 把網頁下載、儲存成PDF檔！ -- Topsy.com

    8. robert 說道：
      02-01, 2010 at 上午 10:57.27

      若有軟體的話就更棒啦

      回覆
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