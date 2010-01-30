在一般情況下，如果我們想把某個網頁另存新檔、下載到電腦中備份下來的話，通常都會直接用瀏覽器選單中的檔案、另存新檔，把網頁儲存成HTML格式的檔案。

如果存檔時選擇存成單一html網頁，則網頁中的圖檔不會被保留下來，沒上網時，有圖檔的地方就空空的沒圖片。雖然也可以選擇用完整打包的方式另外將圖檔存在與html網頁同一個路徑中的資料夾中，不過這樣一來要備份、瀏覽的時候分別會有好幾個檔案，也不是非常方便。

如果你偶爾有另外備份網頁的需求，可以試試看下面這個PDFmyURL網站所提供的服務。它可以幫我們將網頁儲存成PDF格式的文件，包含網頁中的圖檔、文字樣式、頁面中的連結與版面配置...等，備份下來後通通都跟你原本看到的網頁一模一樣。

除此之外，如果你有自己的網站，也可以把PDFmyURL的連結加到網站的每個頁面，讓有需要的人直接按連結後把該頁面的內容用PDF格式儲存在自己的電腦中，方便日後瀏覽。

使用方法：

第1步 開啟PDFmyURL網頁，直接在方框中輸入你要下載成PDF的網頁網址，再按一下右邊的按鈕。PDFmyURL讀取完後，便會自動跳出下載視窗問我們要儲存在哪裡。

第2步 用PDF閱讀器打開後，就是剛剛的頁面內容囉。

第3步 另外，如果你有自己架站，也可以把PDFmyURL的下載網址放在網頁上，讓使用者可以直接下載該頁面的內容、儲存成PDF格式的文件檔。