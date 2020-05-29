Pixo 模擬拍立得相機 App，讓你用 8 種底片風格、拍出萬種風情！（iPhone, iPad）

比起用手機拍照的便利，有一群人更愛使用拍立得相機所拍出來的感覺，不過拍立得相機必須使用底片，，

而底片長久買下來也是一筆不小的花費，如果喜歡此類風格的照片又不想額外花錢的話，可以考慮下載「Pixo」來拍照。

「Pixo」是一款模擬拍立得相機，提供 8 種底片可選用，每種底片除了相紙的風格不同外，影像也會套用各種特殊的濾鏡效果。最基本的就是白色相紙加上彩色影像，經典的 B&W 黑白底片也是必備的，另外還有黑白影像搭配彩色相紙，各種時刻都能精彩呈現！

不過免費版本只開放上述 3 款底片可使用，其餘金色、彩色、彩色漸層、黑色底片與復古濾鏡，就需另外付費購買了，在程式中可預覽各種底片的拍照效果，看過若喜歡再決定是否訂購也不遲哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pixo

Pixo 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Stan Gerards

Stan Gerards 官方網站： https://pixo.cam/

https://pixo.cam/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pixo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

初次開啟程式，需先給予必須的權限，包含相機的使用與相簿的讀取。接著即可進入相機畫面，觀景窗小小的，點擊「紅色」按鈕就能拍照囉！左右兩側則是「補光燈」與「切換前後鏡頭」的按鈕。左下角的「＋」可從相簿選取照片套用底片濾鏡效果。點擊下方的「Color Film」可更換不同的底片。

在底片列表中，點入就能預覽各種底片拍出來的效果，標示「FREE」代表可免費使用，點擊「FREE」後再點擊「USE」即可選用。

其餘未標示「FREE」的底片就需付費才能使用，點擊「Try for FREE」會顯示 PRO 版本的介紹，如果還不打算買，請點左上角的「Back」回到上一頁。

若選擇的底片是彩色相紙，預設為隨機取色，也可在左下角點擊選擇想要的顏色。

拍照後，可點入右下角的內建相簿，就能看到剛剛所拍攝的照片囉！點擊「Select」再選擇照片，就能點擊下方的「Save」選擇想要儲存的樣式，將照片存到手機相簿中！