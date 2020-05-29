Plop Saga 小水滴的像素風冒險遊戲（iPhone, iPad）

「Plop Saga」是一款關於一顆小水滴與森林的故事，屬於橫向式跳躍遊戲，畫風是精緻的像素風格，，

雖然會覺得場景拉得有些遙遠，但整體看起來十分賞心悅目唷！遊戲的操控很簡單，左右方向鍵再加上一個跳躍鍵，就能展開這趟有趣又充滿挑戰的冒險旅程！

遊戲一共有 5 個章節，每個章節包含 7 個關卡，玩法雖然簡單，但在關卡中可是危機重重，必須小心避開各種的尖刺機關，也要抓準距離避免踩空掉落深淵。不過並不需要因此過於小心翼翼，因為遊戲裡沒有生命值的限制，失敗後還可從中繼點接續挑戰，所以各位玩家們就勇敢的嘗試吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Plop Saga

Plop Saga 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Chang Gu

Chang Gu 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Plop Saga」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

在進入遊戲主頁之前，會有一小段的前導動畫，接著點擊下方的白色圈圈就可以進入第一章節。

按下「START」即可從第一關開始挑戰！

使用左下角的「＜」與「＞」控制前進或後退，右下角的「︿」則可跳躍。至於遊戲教學，玩家們就要注意觀察場景了，開發者可是將教學用圖示的方式呈現在場景之中囉！

主角就是畫面中那個綠綠、圓圓，有點像史萊姆的 Q 彈小東西，操控的手感還不錯哦！在場景中有設定一些中繼點，就像下圖所指的大石塊，經過中繼點後，若不小心失敗，就可以從這邊再重新挑戰，不需從起點開始。

在遊戲裡，需收集像下圖所指的「藍火」，最後達到終點即可過關。

場景中設置的小機關則要仔細應對，小水滴若被尖刺刺到可是會立即爆破失敗的！