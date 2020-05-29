「GitMind」超方便的心智圖線上繪製工具，可多人編輯、自動保存、分享、匯出！

「GitMind」是一個非常方便的心智圖繪製工具，只要登入 Google、Twitter、Facebook 帳號或以 Email 進行註冊，就能在線上免費製作各種類型的心智圖，免安裝任何軟體，並能方便管理與分享！

你可以開個新檔案，親自從零開始繪製，或者也可以參考網站上所提供的各種範本，包含思維導圖（也就是心智圖）與流程圖這兩大分類，並可再透過細分類來找到更適合的範本，無論是要運用在教育、商務職場、生活領域、個人規劃、讀書筆記或是需要製作各種的分析圖、架構圖、流程圖等，「GitMind」全都能夠支援

所繪製出來的心智圖或流程圖都很好看，而且操作介面相當直覺簡單，外觀上提供數十種的主題設計可直接套用，針對各個節點還能進行樣式調整，包含間距、背景顏色、連接線、邊框、圓角弧度等，可處理到很細微的部份。

若覺得都是文字看起來不夠活潑的話，在節點內還能加入一些可愛的小圖示來提高視覺上的樂趣

「GitMind」也有提供多人編輯的功能，可透過邀請連結與邀請碼讓更多成員加入共同協作製作完成的心智圖可使用專屬連結分享出去，也能將檔案匯出為 PNG、JPG 圖檔或 PDF、TXT、SVG 格式在線上繪製、管理、保存與後續的分享、使用都超便利！

不過由於其來自於中國軟體公司，使用時需特別注意資安問題，避免將重要的個資或機密資訊儲存在網站上，就能安心使用囉！

使用方法：

第1步 開啟網站後，點擊「免費創作」

第2步 可在左側中看到各種類型的心智圖、流程圖範本，或者可在右上角選擇自行建立

第3步 無論選擇哪個方式，最後都需要經過註冊登入的步驟才能繼續可選擇使用 Google、Twitter、Facebook 帳號登入，或使用 Email 註冊

第4步 登入後即可看到專屬的管理畫面，可在「新建文件」中開始一個新的心智圖，或在上方的「熱門範本」中尋找適合直接拿來用的心智圖

第5步 這邊以自行新建心智圖為例在編輯畫面中，就可以開始從「中心主題」將自己的想法一一的填入製作的過程中，網站會定時自動保存

第6步 在上方可依需求快速新增下級、同級或上級節點，不需要的節點只要選取後，使用鍵盤上的「delete」鍵即可刪除每一項功能按鈕將滑鼠移動過去就能看到相關的說明

第7步 如果目前的排列方式不適用的話，可在上方點開「佈局」選單，就能切換其它的排列方式

第8步 左側則可以套用「主題」或是在「樣式」裡手動調整每個節點的外觀

第9步 「圖示」可於每個節點內加入小圖，種類蠻多的，而且色彩都很繽紛唷！

第10步 「評論」就像線上留言板、聊天室的概念，每個成員都可以在此留下自己的意見，送出評論後，就可以在下方看到

第11步 若想新增其他的成員，可在上方點擊「協作」按鈕，再點擊「邀請成員協作」

第12步 將邀請連結與邀請碼分享出去，其他成員只要打開連結並輸入邀請碼，就能加入一起編輯囉！

第13步 若只是想單純分享，點擊右上角的「分享」即可「複製連結」，取得連結的人都能看到你所製作的心智圖

第14步 點擊「匯出」就能將心智圖以 PNG、JPG、PDF、TXT 或 SVG 格式儲存到電腦中

第15步 所有製作的心智圖、流程圖都會被完善的保存在網站上，在個人頁中的「我的腦圖」就能找到囉！