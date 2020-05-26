「High Rise」摩天大樓疊高高！需精心安排的方塊融合遊戲（iPhone, iPad）
「High Rise」是一款具有 3D 立體視角的方塊融合遊戲，透過精心巧妙的安排，將多種不同顏色的方塊進行融合增高，，
它的基礎玩法是要將相同顏色的方塊兩兩相鄰即可升級，不過想要融合升級並不簡單，規則有些繁複，雖然有玩法教學，但對於初次接觸的玩家來說，還是得花費一番心思來了解。
方塊在融合後就會長高，兩個同色 1 級方塊合併後，就會長高成一個同色的 2 級方塊，而除了等高的方塊可融合外，假設以一個 3 級方塊為中心，在其任兩側擺放一個 1 級與一個 2 級方塊，也可融合成更高等級的方塊。
當方塊進入 3 級後，就會以大樓建築的形象呈現，樓層越高看起來就越華麗。遊戲可一直進行到沒有任何空位可擺放方塊為止，不過每得到 500 分就可以獲得一個移除任意方塊的道具，可以為自己爭取更多增高大樓的機會哦！
雖然一開始會有點懵懂的感覺，不過試玩幾回熟悉融合的規則後，就越來越上手了！是一款蠻燒腦的遊戲唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：High Rise
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Florian Grolig
- 官方網站：https://smpl.productions/high-rise/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「High Rise」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
開啟遊戲後，先點擊「HOW TO」再點擊「YES PLEASE」了解遊戲玩法。
玩法雖然都寫的很簡單，但可能我英文程度太差，真的花了一點時間理解。大家如果也有不懂的地方，下面有列出我所了解的部份提供給大家參考。
1. 左右滑動可調整遊戲的視角。
2. 在下方由左至右可看到接下來會出現的方塊類型，點擊任一個空格就能將方塊擺放上去。
3. 將同色同等級的方塊排在一起即可融合升級。
4. 四邊相鄰的方塊級數加總等於中間方塊的等級時，也可合併升級。ex. 兩個 1 級方塊夾著一個 2 級方塊即可融合升級為 3 級；三個 1 級方塊夾著一個 3 級方塊也可升級為 4 級。
5. 3 級以上的方塊就會以大樓的形象呈現，方塊等級越高分數越高。
6. 每獲得 500 分可移除任一方塊。
看完基本的玩法後，點擊「NEXT」可以更進一步了解融合的規則。
1. 融合時，會在舊的位置進行升級。
2. 三個以上方塊融合時，新的方塊會在中心的位置生成。
3. 若有兩個以上的位置可以選擇時，永遠優先選擇高樓層來升級。
4. 一口氣融合越多的方塊，可獲得更高等級的方塊。
5. 若位置安排得宜，一個方塊將可同時讓兩個方塊進行升級。
了解玩法與規則後，就可以開始正式挑戰！每回合都會預先擺放一些方塊在遊戲盤中，有時也會出現兩色方塊，可利用融合規則來讓不同顏色的方塊分開唷！
遊戲可以一直進行到沒有任何空間可以新增方塊為止。結束時別忘了可以調個最美的角度，欣賞一下這座獨一無二的城巿哦！
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