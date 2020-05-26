AnyUnlock 破解 iPhone 解鎖密碼、螢幕使用時間限制
iPhone 的安全性跟一般智慧型手機比起來好一些，真要破解密碼的話其實也不是那麼容易。不過萬一你真的忘記密碼的話，該怎麼辦呢？
最近有個軟體 AnyUnlock 號稱可以解除 iPhone 螢幕解鎖密碼與其他使用限制，，
不過這個軟體還是有許多使用限制，因為必須連接到電腦來操作使用，所以你在忘記密碼之前就必須連結、信任過該電腦，才有辦法在日後忘記密碼時透過電腦裡的 AnyUnlock 軟體來解除密碼與使用限制（所以不能隨便拿別人的 iPhone 來你的電腦破解密碼）。
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再來，他的「Unlock Screen Passcode」功能看起來應該是直接把你的 iPhone 用最新版 iOS 系統整個覆蓋、重灌了，所以儲存在裡面的資料會全部不見（且系統會被更新到最新版），如果你平常就有做好完整的備份，不然忘記密碼後用 AnyUnlock 來破解可能還是有些小困擾。若你的手機有開啟「尋找我的 iPhone」功能，那解鎖螢幕密碼時還是要輸入 iCloud 密碼，所以還是有點小麻煩。
AnyUnlock 提供免費試用版與完整版，不過免費版只支援「螢幕使用時間」、iTunes 備份密碼與管理儲存在 iPhone 裡的密碼等功能，如果你沒法解鎖 iPhone 的話則必須付費註冊 AnyUnlock 才能使用密碼破解功能。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：AnyUnlock – iPhone Password Unlocker
- 軟體版本：1.0.0
- 軟體語言：英文、西班牙文、日文… 等多國語言
- 軟體性質：試用版，部分功能限制（另有付費完整版）
- 檔案大小：2.05 MB
- 系統支援：Windows, macOS
- 官方網站：imobie
- 軟體下載：Download 下載
軟體操作介面：
功能很多，都跟密碼解鎖相關。支援 iPhone, iPad, iPod Touch… 等裝置。
忘記螢幕解鎖密碼或指紋、臉部辨識失效的時候使用…
這功能要小心使用，會把儲存在 iPhone 裡面的資料跟設定全部刪除…，
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