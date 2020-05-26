Highlighter 網頁螢光筆，支援快捷鍵、自動記憶！（Google Chrome 擴充套件）
念書時都會準備各種顏色的螢光筆來劃重點，日後在重新翻閱時，就能迅速的掌握要點，，
下載「Highlighter」就可以輕鬆、快速的在網頁上做標記了！它是一款簡單的網頁螢光筆工具，支援 Google Chrome 瀏覽器使用，下載後就能在任何網頁中進行標記，共有黃、藍、綠、粉紅四種筆色，可方便使用者做重點分類。
同一個網頁的標記數量沒有限制，而且所標記的內容會自動記憶，即使關閉網頁，下回再次開啟時標記仍會存在。提供 3 種標記方式，可使用滑鼠選取文字後，點擊滑鼠右鍵選擇「Highlight」；或可於選取文字後，使用「快捷鍵」的方式劃上螢光標記；也可以將滑鼠游標直接變成螢光筆，選取文字時即劃上標記。
若想取消部份的標記，可選取已標記的文字，再反向標記即可，也可一鍵刪除所有的螢光標記唷！有需要在網頁上劃重點的朋友，可以參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Highlighter
- 軟體版本：1.0.1
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：86.01KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。
第2步 需要劃重點時，先使用「滑鼠游標」選取文字，再點擊「滑鼠右鍵」選擇「Highlight」即可完成標記。
第3步 點擊工具列中的「Highlighter」圖示，點擊「TOGGLE CURSOR」可將滑鼠游標變成螢光筆，直接選取文字即可標記。「REMOVE ALL」則可刪除所有的標記。下方可切換不同的筆色，最下方的文字說明有提到，可使用「Ctrl + Shift + H」快捷鍵就能進行標記，如果覺得這個組合鍵不好按，可點入「here」來修改。
第4步 若想取消部份的標記，可先選取「已標記」的文字，再次執行標記動作即可取消。
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