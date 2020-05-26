Highlighter 網頁螢光筆，支援快捷鍵、自動記憶！（Google Chrome 擴充套件）

念書時都會準備各種顏色的螢光筆來劃重點，日後在重新翻閱時，就能迅速的掌握要點，，

不用花時間重頭再看一次，但在網頁上閱讀文章時也想劃重點的話，該怎麼做呢？

下載「Highlighter」就可以輕鬆、快速的在網頁上做標記了！它是一款簡單的網頁螢光筆工具，支援 Google Chrome 瀏覽器使用，下載後就能在任何網頁中進行標記，共有黃、藍、綠、粉紅四種筆色，可方便使用者做重點分類。

同一個網頁的標記數量沒有限制，而且所標記的內容會自動記憶，即使關閉網頁，下回再次開啟時標記仍會存在。提供 3 種標記方式，可使用滑鼠選取文字後，點擊滑鼠右鍵選擇「Highlight」；或可於選取文字後，使用「快捷鍵」的方式劃上螢光標記；也可以將滑鼠游標直接變成螢光筆，選取文字時即劃上標記。

若想取消部份的標記，可選取已標記的文字，再反向標記即可，也可一鍵刪除所有的螢光標記唷！有需要在網頁上劃重點的朋友，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Highlighter

Highlighter 軟體版本： 1.0.1

1.0.1 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 86.01KiB

86.01KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。

第2步 需要劃重點時，先使用「滑鼠游標」選取文字，再點擊「滑鼠右鍵」選擇「Highlight」即可完成標記。

第3步 點擊工具列中的「Highlighter」圖示，點擊「TOGGLE CURSOR」可將滑鼠游標變成螢光筆，直接選取文字即可標記。「REMOVE ALL」則可刪除所有的標記。下方可切換不同的筆色，最下方的文字說明有提到，可使用「Ctrl + Shift + H」快捷鍵就能進行標記，如果覺得這個組合鍵不好按，可點入「here」來修改。

第4步 若想取消部份的標記，可先選取「已標記」的文字，再次執行標記動作即可取消。