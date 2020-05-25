Blush 可自定義、多主題的插圖素材庫，個人、商用皆免費！

無論是在製作簡報或是各種設計物時，都可能會需要加入插圖來讓整個內容看起來更加豐富有趣。在網路上我們可以找到許多免費的插圖，大多都是提供已完整設計的圖案與配色，，

在選用時還是得考量風格與顏色是否適當，但「Blush」這個插圖庫將可以給你更個人化的協助！

「Blush」所提供的插圖給使用者很大的自定義空間，一個完整的插圖將會分割成多個部件，例如一個花卉植物插圖，可拆分成「花」與「花盆」，使用者可分別在這兩個項目的選單中，自由搭配更適合的花卉組合圖案，並可變更背景顏色，讓整張插圖可以更符合使用需求。

若選擇與「人物」相關的插圖則可能有更多細節的選項可以變換，像是臉部表情、髮型、服裝、小裝飾配件等，每一個部件都能親選，即使是同一張基礎插圖透過不同的組合也能產出更多元的變化。

插圖的部份全部可免費下載使用，個人或商用皆可，免費下載的部份提供「小型」與「中型」兩種圖片尺寸的 PNG 格式，若想要更高的解析度或 SVG 圖檔格式，就需另外參考付費方案。

網站目前收錄有 13 種主題，包含人物、城巿、花卉植物等，還有各種不同的場景、姿勢可選用，而這些插圖設計全都來自專業的插畫家之手，在網站中也有列出他們的聯絡資訊，若有特別喜歡某位插畫家的作品，可透過 Instagram、Twitter 或是個人網站欣賞更多相關的作品哦！

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網站畫面：

開啟網站後，在首頁就有列出一些插圖可以選用，或者可在左側主題選單中，更精準的查找需要的插圖主題。

在左側選單往下拉也可以看到插畫家列表，若之後對特定插畫家感興趣的話，就可以到這邊來查找更多相關資訊哦！

選擇主題後，還可以再透過小分類來選擇適合的插圖。

選擇需要的基礎插圖設計後，就可以在下方看到可自定義的項目，我所選擇的圖案組合比較簡單，只有花盆與植物的部份，點擊展開下拉選單，就能自由組合想要的插圖設計。

背景底色也可以自由修改，除了預設的 11 種背景顏色外，也可以點擊最右側展開調色工具自訂其它的背景色。

如果有選擇困難，也可以點擊「Randomize」讓程式隨機搭配。全都調整完畢後，就可以點擊右下角下載按鈕的箭頭，選擇需要的圖片尺寸，再點擊「Download」即可將插圖下載回來。

若選擇的插圖是由較多元素所組成的（如下圖），就會比較多的自訂項目可以使用，有點在裝扮玩紙娃娃的感覺呢！