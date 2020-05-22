「Roterra」在不斷翻轉的童話世界裡，尋找逃離迷宮的最佳路徑！（iPhone, Android）
「Roterra」是一款立體且場景豐富有趣的迷宮遊戲！在這神奇的童話世界中，玩家需幫助公主逃離邪惡國王與其爪牙的追逐，在迷宮之中尋找那唯一可以通往未來的路徑！
遊戲目前共分為 80 個迷宮關卡，，
路徑方塊的設計相當有趣，而且整個畫面場景也會隨著公主的腳步而不斷的翻轉各種角度，將牆壁變成樓梯、將樹木變成通道，每一個轉角都有機會找到一條新的路線。
在關卡中還會出現各種的機關按鈕來增加場景的變化性！這不止是單純動腦的迷宮遊戲，更能帶給玩家視覺上的衝擊感，喜歡解謎遊戲的朋友，一定要下載來玩看看哦！遊戲在雙平台皆有上架，Android 版本可免費下載，而 iOS 版本目前限時免費中，有興趣的朋友請把握機會囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Roterra
- 軟體語言：簡體中文,英文……等
- 開發人員：Dig-It Games, LLC
- 官方網站：https://www.playroterra.com/
- 軟體性質：iOS 版本限時免費中 / Android 版本為免費軟體
- 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 7.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
開啟遊戲後，預設為英語介面，點入「SETTINGS」再點入「LANGUAGE」即可選擇其它的語言。
接著就可以準備「開始」遊戲囉！
在正式進入關卡前，可以看到小段的故事動畫，會呈現公主逃跑的過程。
看到這個畫面後就可以開始挑戰了，點擊路徑公主就會前進到指定的位置。
帶有「三角」標誌的路徑方塊，可「長按」轉動。將路徑正確連接就能使用。
帶有「四角」標誌的路徑方塊則可「滑動」翻轉，找到適合的路徑。
當公主走到轉角的時候，畫面也會跟著翻轉移動。
最後走向發光的道路即可過關。
後續的關卡中還會加入更多的機關按鈕，可讓場景中的路徑有更多不同的變化，相當好玩哦！
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