免安裝！「Shareit.Video」線上螢幕錄影工具，支援全螢幕、單一視窗、分頁錄影！

一般人大概不太有機會需要錄製電腦螢幕的操作畫面，但若經常會需要製作電腦、軟體操作教學，或是身邊有一些常常需要被救援的電腦苦手，有個好操作的螢幕錄影工具就很重要了！

「Shareit.Video」是一個線上版的螢幕錄影工具，不需要額外安裝程式就能輕鬆滿足各種螢幕錄影的需求！它的操作方式超級簡單，只要點擊錄影按鈕，再選擇想要錄製的畫面範圍，支援錄製整個螢幕畫面，也可以單選一個已開啟的應用程式視窗或是單一的瀏覽器分頁，選定後就能開始錄影

錄製完畢需稍待數秒鐘的時間，網站就會反饋一個專屬網址，將該網址分享給其他人，他們就能直接觀賞剛剛所錄製的螢幕操作畫面囉！也可以透過下載的方式將所錄製的影片保存到電腦中，有需要的朋友可以參考看看。

 

使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「Click to record」

 

第2步 選擇想要錄製的範圍後，按下「分享」

 

第3步 接著就可以開始錄影錄完後，點擊網頁左上方的「停止」或是回到「Shareit.Video」網頁中點擊「Stop Recording」即可停止錄影

 

第4步 在「Shareit.Video」網頁裡就可以預覽影片錄製的效果，若覺得 OK 即可點擊左上方的「Upload & Generate Link」生成專屬網址點擊「Record again」即可重拍

 

第5步 等待數秒後就會生成一個專屬網址，點擊複製即可分享給其他人

 

第6步 點擊專屬網址即可看到如下圖的影片播放畫面，不過在此平台上影片只會大概保留 30 天，之後就會刪除，如果想保存影片，可在影片完整播完後，點擊影片控制器右側的選單鈕，點擊「下載」將影片儲存到電腦中

 

第7步 下載回來的會是一個副檔名為「.466」的檔案，需點擊名稱修改為「.mp4」並點擊「是」確定變更，就可以獲得一個正常的影片檔了

 

最後更新：05-22, 2020 下午 3:54

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