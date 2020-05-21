畫上關鍵的一筆！「DOP: Draw One Part」哪裡缺就補哪裡的繪畫益智遊戲（iPhone, Android）

「DOP: Draw One Part」是一款玩法蠻創新的繪畫益智遊戲，每個關卡會提供一個不完整的圖案，玩家需觀察其中缺少的部份，，

並將關鍵的一筆補上去，讓圖案變得完整就能過關。

大部份題目都不會很困難，稍微動動腦就能找出問題點，適合各種年齡層的玩家來挑戰，不過有些關卡的謎題設計真的只能意會不能言傳，當意會不到的時候，就只好透過觀看廣告來取得提示了。

而至於有多少關卡數，目前不得而知，但有玩家表示 200 關之後似乎就會出現謎題重覆的狀況，由於目前我只挑戰到 100 多關，尚無法為大家驗證，但至少目前為止的關卡都還蠻好玩的，對於喜歡繪畫益智類遊戲的朋友來說，很值得下載一玩。不過此遊戲的廣告穿插蠻頻繁的，建議離線玩會比較舒適哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：DOP: Draw One Part
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：SayGames
  • 官方網站：https://saygames.by/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

每個關卡都會有個圖案，肯定都有缺少的部份，有些顯而易見，有些則真的需要思考一下。將缺少的部份畫上後，就可以過關了。

 

第二關是櫻桃，通常都是兩顆連在一起出現的，把少的一顆補上就可以過關囉！

 

有些圖案乍看之下會有些疑惑，不過再仔細想一下，就可以知道答案了。有時也會順便加考算術哦！

 

如果真的想不出來到底少了什麼，可連上網路後，點擊下方的「電燈泡」看完廣告後，就能獲得點點連線的提示了。

 

有時候，想的方向可能不對，例如右圖這關，看起來應該是件襯衫，但補滿襯衫的樣子還是過不了關時，就要想想，少的可能是別的東西了。(至於少了什麼我不能說，留給大家去思考哦～）（摀嘴）

 

最後更新：05-21, 2020 下午 4:04

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