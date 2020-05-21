「What Color is It」用當前的時間為新分頁填入色彩（Google Chrome 擴充套件）
色碼有幾種不同的類型，分別可運用在不同的場合，例如印刷使用的是「CMYK」色碼，，
而本篇要介紹的「What Color is It」就是與 HEX 十六進制色碼有關的 Google Chrome 瀏覽器擴充套件，主要是可以讓你每次開啟新分頁時都顯示不同的顏色，而這顏色的來源就是「當前的時間」！
十六進制色碼的組成以 # 為開頭，後面再加上 6 個英文字母或數字的組合，而這後面的 6 個英數兩兩為一組，分別代表 R、G、B 三原色的比例，「What Color is It」就會用目前的時、分、秒數當做色碼，直接將顏色顯示在分頁中，顏色就會隨著時間而逐漸產生變化，相當有趣哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：New Tab – What Color is It
- 軟體版本：0.1.3
- 軟體語言：英語
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：42.8KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」將程式安裝完成。
第2步 開啟新分頁時，就會使用當前的時間轉換成色碼，並將顏色顯示在背景中。
第3步 中間的時間還會循環切換為 HEX 色碼的顯示方式，本來點擊色碼是可以複製的，不過這個功能似乎無法正常使用，如果真的遇到喜歡的顏色，還是可透過螢幕截圖來保存唷！
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