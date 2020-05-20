[限時免費] LEDit 跑馬燈工具，演唱會、告白、廣告標語、閒聊都好用！（iPhone, iPad）

當手機的螢幕越做越大時，就越適合用來當跑馬燈看板使用，只要下載「LEDit」這樣的跑馬燈工具，，

就能立即用手機把想說的話顯示出來！

適合用在「演唱會」幫偶像們應援，或是「接機」的場合，雖然目前因為防疫這兩項用到的機會不多，但平時要用來「告白」、放在櫥窗前做點「小廣告」或是在不方便大聲嚷嚷的地方，像是圖書館、會議室、上課中的教室，用來告訴同事你有多無聊或是跟同學閒聊（咦）都還是可以派上用場的哦！

「LEDit」的設定項目很直觀，有兩種字型可選擇，顏色、移動速度與字體大小、燈泡的形狀全都可自由選擇，有需要的話文字還能反向播放，或是將背景填滿顏色，讓文字的部份以挖空的方式呈現，若有使用到 emoji 表情符號，它也能將其儘可能的表現出來。

設定好所有的項目與要顯示的文字內容後，按下播放鍵，再將螢幕轉為橫向，就能開始循環播放跑馬燈。常用的文字還可儲存到資料夾中，方便之後隨時取用，有需要的朋友可以試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：LEDit
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Wessley Roche
  • 官方網站：http://sweeterbit.com/app/ledit
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 12.4 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「>LEDit」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，就可以直接依據需求設定所有的項目，顏色的變化會立即在介面中生效，可看看是不是自己想要的顏色哦！最後在下方填入想要顯示的文字後，就可以點擊「播放」鍵。

 

第2步 將手機螢幕設定為橫向後，就可以看到跑馬燈的效果，如果覺得跑太快或顏色、字體不明顯，可以再點擊螢幕後返回設定畫面做適當的調整。

 

第3步 如果有使用 emoji 表情符號，也可以被正確的顯示出來哦！

 

第4步 這是反轉顏色的效果。

 

第5步 點擊左下角的「資料夾」可進入訊息列表，點擊「新訊息」就能將常用的文字內容輸入後儲存，之後需要時就能直接點用。

 

最後更新：05-20, 2020 下午 4:02

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