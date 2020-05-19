「Spingram」轉到暈頭轉向的方塊邏輯解謎遊戲（iPhone, Android）

對自己的邏輯能力有自信嗎？快來挑戰看看這款「Spingram」旋轉方塊解謎遊戲！

它的玩法就像在玩魔術方塊一樣，透過從四面八方旋轉立方體來進行的，不過遊戲的目的並不是要將方塊的每一面轉成相同的顏色，，

而是要將方塊上的線條標記轉至與目標圖形一致才能過關。

遊戲目前共有 800 關，關卡裡雖然沒有什麼步數或時間的限制，但其實是會偷偷在背後記錄過關所花費的時間，這對於自我要求高的玩家來說，著實是種折磨，因為即使是已經通過的關卡也會一直想挑戰自己的最快速度啊！

關卡中的立方體是具有透視感的，玩家必須正確判斷標記的位置，並經過邏輯思考找出該最佳的旋轉路徑，玩起來很有挑戰性唷！除了亮色模式外，也有開放深色模式可免費使用，喜歡視覺上有更多變化的朋友也可以考慮透過觀看廣告影片來解鎖更多配色主題哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Spingram

Spingram 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Sandro Traettino

Sandro Traettino 官方網站： https://www.facebook.com/Spingram-100475948118237

https://www.facebook.com/Spingram-100475948118237 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「綠色」按鈕即可進入第 1 關。上方為目標方塊，玩家需旋轉下方的方塊，製作出與目標相符的圖形標記。

將標記轉至正確位置即可過關。過關時可看到所花費的時間，如果不滿意的話可立即重來一次唷！

漸漸的會開始加入更多的標記組合來增加挑戰性！

如果覺得亮色模式太刺眼，可到主題選單中切換為深色模式，在下方也能觀看廣告影片解鎖更多不同的配色唷！