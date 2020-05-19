1.5 公尺的安全社交距離感覺好虛幻？換算成 1.7 支的光劍、7.6 台 Switch 會不會更好量距離？

武漢肺炎病毒在全世界肆虐，許多國家的確診數、死亡數都仍然在向上攀升，雖然台灣目前相對安全，，

但人與人之間還是要記得保持安全的社交距離，無法保持的話則必須戴上口罩來保護彼此的健康。

而經過疫情中心不斷的宣導，我們都知道室內需保持 1.5 公尺、室外 1 公尺的社交距離，但這數字是不是感覺好虛幻呢？就有國外網友製作了一個專門用來換算距離的工具—「6 Feet Calculator」，結合各種生活中常見物品來進行換算，讓大家可以更容易保持安全的社交距離。

6 Feet 大概是 1.8 公尺，在該網站中只要按個按鈕就能隨機用像是比薩盒、雞蛋盒、長傘、筆電、星巴克咖啡杯、衣架等生活周遭可能出現的物品來進行換算，甚至還有電影裡才會出現的光劍或是現在很熱門的 Switch 遊戲機，比起單純的數字距離，告訴你要保持 1.7 支光劍或 6 瓶紅酒、7.6 台 Switch 的距離，會不會更容易判斷呢？

這樣的換算雖然好像有點鬧，但不得不說還挺能加強記憶的，如果身邊有朋友對距離的判斷有困難的話，不妨提供這個方式給他吧！

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網站名稱： 6 Feet Calculator

6 Feet Calculator 網站網址：https://air.inc/blog/6feetcalculator

網站畫面：

開啟網站後，點擊「Show me something!」。

就可以看到下方利用各種物品換算的 6 feet 距離，出現的物品都是隨機的。

不過，有時候會用太小的東西來換算，其實不實用啊！基本上數量超過 5 就不適合用來換算了，感覺很鬧～ XD