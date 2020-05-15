「Timer 25」隨按即用的極簡計時器（Google Chrome 擴充套件）
用電腦工作、寫報告時，經常無法專心嗎？沒幾分鐘就想亂逛網站、滑滑 FB、刷刷 IG，一回神半小時又過去了，，
番茄工作法就是以工作 25 分鐘、休息 5 分鐘的方式來進行，在 25 分鐘內認真的工作後，再盡情的休息 5 分鐘，而「Timer 25」就是一個可以輔助此工作法的 Google Chorme 瀏覽器擴充套件。安裝後，只要在工具列上單擊「Timer 25」的小圖標，就能立即啟動 25 分鐘的倒數計時器，在時間到時，就會跳出明顯的訊息視窗來通知你。
操作就是這麼簡單，要啟動或取消都只要點擊小圖標即可，若偶爾需要設定不同的時間長度，可以直接在瀏覽器網址列上輸入「timer」再按鍵盤上的「tab」鍵，輸入想要的分鐘數後，就可以快速啟用。
而通知的方式有兩種，一種是在右下角彈出通知，一種則是會在螢幕正中間出現的通知視窗，可依需求來做選擇，另外也能加入音效來加強提示效果哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Timer 25
- 軟體版本：1.12.1
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：84.22KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在下載網頁點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 安裝完成後，就可以在上方的工具列中看到「Timer 25」的藍色小圖示，點擊就能直接啟動一個 25 分鐘的倒數計時器。圖示上會顯示目前的倒數分鐘數。
第3步 當時間到時，會依所選擇的提示方式，在螢幕中彈出視窗或在右下角出現通知。
第4步 若想設定其它時長的計時器，可在網址列上輸入「timer」後，再按下鍵盤上的「tab」鍵，輸入需要的分鐘數就能立即啟用。
第5步 在程式圖標上按滑鼠右鍵，點入「選項」可設定想要的提示類型、是否要通知音效，在下方「額外功能」也可以設定其它時長的計時器。點擊設定項右側的「藍色」按鈕可預覽效果。
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