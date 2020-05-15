「Timer 25」隨按即用的極簡計時器（Google Chrome 擴充套件）

用電腦工作、寫報告時，經常無法專心嗎？沒幾分鐘就想亂逛網站、滑滑 FB、刷刷 IG，一回神半小時又過去了，，

如果你還沒試過番茄工作法，不妨嘗試看看，搭配「Timer 25」來執行幾回合，看看給自己一個時間限制，能不能有效提高工作的效率吧！

番茄工作法就是以工作 25 分鐘、休息 5 分鐘的方式來進行，在 25 分鐘內認真的工作後，再盡情的休息 5 分鐘，而「Timer 25」就是一個可以輔助此工作法的 Google Chorme 瀏覽器擴充套件。安裝後，只要在工具列上單擊「Timer 25」的小圖標，就能立即啟動 25 分鐘的倒數計時器，在時間到時，就會跳出明顯的訊息視窗來通知你。

操作就是這麼簡單，要啟動或取消都只要點擊小圖標即可，若偶爾需要設定不同的時間長度，可以直接在瀏覽器網址列上輸入「timer」再按鍵盤上的「tab」鍵，輸入想要的分鐘數後，就可以快速啟用。

而通知的方式有兩種，一種是在右下角彈出通知，一種則是會在螢幕正中間出現的通知視窗，可依需求來做選擇，另外也能加入音效來加強提示效果哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Timer 25

Timer 25 軟體版本： 1.12.1

1.12.1 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 84.22KiB

84.22KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在下載網頁點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 安裝完成後，就可以在上方的工具列中看到「Timer 25」的藍色小圖示，點擊就能直接啟動一個 25 分鐘的倒數計時器。圖示上會顯示目前的倒數分鐘數。

第3步 當時間到時，會依所選擇的提示方式，在螢幕中彈出視窗或在右下角出現通知。

第4步 若想設定其它時長的計時器，可在網址列上輸入「timer」後，再按下鍵盤上的「tab」鍵，輸入需要的分鐘數就能立即啟用。

第5步 在程式圖標上按滑鼠右鍵，點入「選項」可設定想要的提示類型、是否要通知音效，在下方「額外功能」也可以設定其它時長的計時器。點擊設定項右側的「藍色」按鈕可預覽效果。