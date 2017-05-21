2017/5/21 更新：軟體版本更新至 v4.0.16 最新正式版，從上個版本開始內建「繁體中文」語系。軟體更新細節：按這裡。

之前曾經介紹過Artweaver、Paint.COM…等，還有網路版的Sumo Paint繪圖工具，都是相當出色、好用的免費繪圖軟體。而另外這個Paint.NET也是大家相當熟悉的、也很愛用的免費繪圖工具。支援圖層管理、歷史紀錄、渲染與變形特效及各種色調、色階調整功能，是個相當簡單方便且實用的繪圖軟體。

如果你覺得小畫家太陽春、不夠用，或覺得Photoshop太複雜或不想花錢的話，可以試試看Paint.NET免費繪圖軟體。

儘管很多人喜歡把它拿來跟Photoshop比，不過在功能與擴充性方面Paint.NET是完全沒法跟Photoshop比擬的。雖然如此，對一般使用者來說，平常拿來去去背、去紅眼或做些照片色彩的微調、加特效等，算是相當不錯的實用工具。

已內建繁體中文界面：

目前版本已內建繁體中文界面，從安裝步驟開始，就可選擇操作界面的語系。

軟體操作介面

第1步 這是Paint.NET的軟體介面，幾乎全部的功能都已中文化完成，操作簡單，軟體執行效率還不錯。

第2步 視窗右上方是目前已開啟的圖檔清單，用縮圖的方式展示在右上角，方便我們切換不同圖片來做處理。按一下最右邊的下拉按鈕，還會出現完整清單，如果開啟的圖檔數量較多的話，用這種方式來切換不同圖片還滿方便的。

第3步 插入圖層後可以按「圖層」→「圖層內容」來設定混和模式與不透明度，我們可以用這種方式來把其他圖檔設定為浮水印。

第4步 這是圖片列印功能，除了可以設定紙張大小與列印品質之外，還可以自行選擇列印位置的版面配置，方便我們列印整片的名片、貼紙等。