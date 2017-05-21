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Paint.NET v4.0.16 免費繪圖軟體（繁體中文版）

2017/5/21 更新：軟體版本更新至 v4.0.16 最新正式版，從上個版本開始內建「繁體中文」語系。軟體更新細節：按這裡

之前曾經介紹過ArtweaverPaint.COM…等，還有網路版的Sumo Paint繪圖工具，都是相當出色、好用的免費繪圖軟體。而另外這個Paint.NET也是大家相當熟悉的、也很愛用的免費繪圖工具。支援圖層管理、歷史紀錄、渲染與變形特效及各種色調、色階調整功能，是個相當簡單方便且實用的繪圖軟體。

如果你覺得小畫家太陽春、不夠用，或覺得Photoshop太複雜或不想花錢的話，可以試試看Paint.NET免費繪圖軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Paint.NET
  • 軟體版本：4.0.16
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文..等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：6.72 MB
  • 系統支援：Windows XP SP2/Vista/Win7/Win 8/Win 10（64或32位元）
  • 注意事項：Microsoft’s .NET Framework 3.5 SP1以上版本的支援
  • 官方網站：http://www.getpaint.net/
  • 軟體下載：按這裡

儘管很多人喜歡把它拿來跟Photoshop比，不過在功能與擴充性方面Paint.NET是完全沒法跟Photoshop比擬的。雖然如此，對一般使用者來說，平常拿來去去背、去紅眼或做些照片色彩的微調、加特效等，算是相當不錯的實用工具。

 

已內建繁體中文界面：

目前版本已內建繁體中文界面，從安裝步驟開始，就可選擇操作界面的語系。

Paint.NET-中文版-01

Paint.NET-中文版-02

 

軟體操作介面

第1步  這是Paint.NET的軟體介面，幾乎全部的功能都已中文化完成，操作簡單，軟體執行效率還不錯。

3-Paint.NET-免費繪圖軟體-中文版

 

第2步  視窗右上方是目前已開啟的圖檔清單，用縮圖的方式展示在右上角，方便我們切換不同圖片來做處理。按一下最右邊的下拉按鈕，還會出現完整清單，如果開啟的圖檔數量較多的話，用這種方式來切換不同圖片還滿方便的。

4-Paint.NET-免費繪圖軟體-中文版

 

第3步  插入圖層後可以按「圖層」→「圖層內容」來設定混和模式與不透明度，我們可以用這種方式來把其他圖檔設定為浮水印。

5-Paint.NET-免費繪圖軟體-中文版

 

第4步  這是圖片列印功能，除了可以設定紙張大小與列印品質之外，還可以自行選擇列印位置的版面配置，方便我們列印整片的名片、貼紙等。

6-Paint.NET-免費繪圖軟體-中文版

延伸閱讀：

  1. PhotoFiltre 相片處理軟體（中文版、免費）
  2. Artweaver v1.06 媲美Photoshop、Painter的免費繪圖工具(中文版)
  3. Paint.COM 免費繪圖軟體
  4. 免費Microsoft GIF Animator動畫製作軟體，自己作MSN表情圖！
  5. Sumo Paint 免費網路繪圖軟體
  6. 10款線上圖片編輯及加料網站

 

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較舊的留言
  1. 加裝 說道：
    12-15, 2016 at 下午 7:57.38

    跟小畫家差不多~~

    回覆
  2. 訪客 說道：
    04-15, 2016 at 下午 5:11.25

    系統支援有誤
    他只支援Windows 7 SP1 or newer (including Windows 8, 8.1, and 10)

    回覆
  3. AlexHang 說道：
    09-11, 2014 at 上午 4:12.50

    Windows Vista 我安裝3.5.11版本時彈出 there was an error while installing paint.NET.(1603) 請問什麽是嗎？
    Windows Vista 安裝4.0.2版本時彈出 Windows 7 SP1 or newer is required. 請問什麽是嗎？ 兩個版本我都無法安裝耶到底發生什麽事了嗎？

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