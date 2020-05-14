「Background Generator」擁有 7 種主題風格、萬種變化效果的背景圖產生器

背景圖雖然要求簡單，不可搶過主角的風頭，但太過簡單的背景又顯得無趣，，

如果你正在尋找有點花俏又不會太花俏的背景圖素材，也許可以來「Background Generator」瞧瞧！

「Background Generator」從網站名稱就超直白，它就是一個背景圖像產生器，主要提供 7 種不同主題，包含炫彩、圖形、星系、光變換、多邊形、夢幻與條紋，你可以先從其中挑選想要的風格後，再手動調整一些細項，也可以加入文字，來產生更獨一無二的背景圖。

甚至你也可以什麼都不用做，只要重覆的點擊生成按鈕，背景圖的設計就會自動無限變換，永不重覆！（事實上是重覆我可能也看不出來啦！XDDD）同一個主題，也會提供一些預設模板，可以直接取用。雖然只有 7 種主題風格卻能有成千上萬種不同的變化，永遠都能變出新的把戲唷！

生成喜歡的背景圖後，即可直接另存為 JPG 或 PNG 檔，完全免費、無需註冊、直接就能下載！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，可先在上方選擇想要的主題風格。依所選的風格不同，左側邊欄的設定項目也會跟著變化。

 

第2步 以預設的主題「炫彩」為例，在左側邊欄中可自訂背景圖的大小、透明度、背景色，圖樣的顏色、形狀、數量等，全都可以自由手動設定。

 

第3步 如果不知道怎麼調比較好，透過重覆點擊「立刻生成」按鈕，就可以自動生成同一主題的不同圖樣設計。或是在下方也有一些預設的模板可以選用，選擇模板後，再點擊「立刻生成」同樣也可以產出各種不同的設計。

 

第4步 如果要加入文字，可在左側邊欄下方點擊「添加文字」即可展開文字編輯功能。

 

第5步 同樣的，在下方也有一些預設的「文字效果」可以選用，點擊即可取用，再修改文字內容即可。

 

第6步 找到適合的背景圖後，就可以在下方點擊「另存為 JPG」或「另存為 PNG」，將圖檔下載回來使用。

 

最後更新：05-14, 2020 下午 5:14

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