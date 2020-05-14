tlk.io 拋棄式線上聊天室，免安裝、免註冊、隨時聊！

現在的通訊軟體選擇性超級多，不過大多都有個前提，那就是得先申請一個帳號，，

然後才能互加好友開始聊天，可是有時候我們可能只是臨時需要溝通，但並沒有加好友的必要，這時就可以考慮使用「tlk.io」這種線上的臨時聊天室。

使用「tlk.io」不需要安裝軟體，也不用特別去註冊登入什麼帳號，只需要輸入暱稱就可以加入聊天。由其中一位參與者開啟一個專屬的聊天室，其餘的人只要知道這個聊天室的網址，就能即刻加入聊天。

而為了方便分享，聊天室的網址建議設定簡單且易記的名稱，這樣即使是透過口述也能輕鬆傳遞網址唷！加入聊天室後就可以設定自己的暱稱並開始發言，但如果你想要有點獨特性，還是可以選擇連結 Twitter 或 Facebook 帳號，就能使用慣用的大頭貼與暱稱。

聊天室僅可傳送文字訊息，雖然介面很簡單，不過除了會記錄發送訊息的時間外，也可以針對特定參與者進行回覆。不想看到某個人的訊息時，可點擊名稱來快速隱藏。另外，聊天室本身有提供四種不同的「主題色」可選用，還有「通知音效」，即使在使用其它瀏覽器分頁，收到訊息時也不用擔心會漏掉唷！手機版瀏覽器也可以使用，但若離開聊天室畫面就無法收到訊息。

如果想在自己的網站中加入線上聊天室與網友互動，「tlk.io」網站上有提供聊天室的程式碼，只需要輸入聊天室名稱，並設定長寬大小，就能直接複製程式碼使用，另外 WordPress 的使用者也有非官方的 tlk.io WP plugin 可下載，超級方便啊！

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線上聊天室使用方法：

第1步 開啟網站後，在文字框中的「channel」位置輸入想要的聊天室名稱，再按下「Join」。

 

第2步 在「Name」的格子中輸入自己的暱稱，或也可以連結 Twitter」、「Facebook」帳號，取得慣用的大頭貼與暱稱。

 

第3步 將網址分享給其他參與者，就可以在右側的名單中看到已經加入的人名。在左側自己的名字的位置輸入訊息，再按下「Enter」鍵即可送出。

 

第4步 將滑鼠移到聊天訊息前的圓形圖示，點擊「@」就可以回覆特定參與者。

 

第5步 不想看到某個人的訊息，在右側名單中點擊該人暱稱，就可以一口氣隱藏他所發的所有訊息。再次點擊則可復原。

 

第6步 將滑鼠移動到訊息後方的小灰點，可以看到訊息發送的時間，針對自己的訊息可點擊「Delete」刪除。

 

第7步 點擊右上角的「人形」圖案，可以開啟通知音效，或是切換不同的主題色。

 

第8步 聊天室本身其實沒有使用期限，只要記得網址都還可以再打開使用，不過訊息的部份就不會永久保留，大概十分鐘過後就會變成下圖這樣的「灰色」狀態，變成灰色的訊息，之後再進入聊天室或重新整理網頁後，就會消失。

 

如何產生聊天室嵌入網頁語法？

第1步 點入網站後，拖曳至下方的「Embed」區段，點入「Get embed code」。

 

第2步 在左半邊輸入聊天室名稱、設定長寬比例、主題色系，你也可以加入自己的 CSS 檔案來自定義聊天至的外觀，調整的設定都可以在下方的 Demo 看到變化。最後將右半邊的程式碼複製後，就可以貼到自己的網站中使用。

 

最後更新：05-14, 2020 下午 3:04

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