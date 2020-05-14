「開心方塊」可訓練邏輯推理的點陣拼圖遊戲（iPhone, Android）

點陣拼圖（Nonograms）是一種透過邏輯推理來進行的益智遊戲，了解它的玩法，就很容易玩上癮哦！而「開心方塊」就是此類型的遊戲，以一個來自外太空到訪地球的機器人為開端，機器人要用拍立得照片記錄下地球的美，而些照片都是像素照，玩家的任務就是要負責將這些像素照的內容顯現出來

每張照片都是由許多小格子所組成，該在哪裡填入方塊則要透過側邊的數字來進行推理。

單一的數字例如「5」，代表該行或該列需連續填入相鄰的 5 個方塊，若是兩個以上的數字組合，例如「1 3」則代表此行或此列中，需分別填入 1 個與 3 個連續方塊，而兩組方塊之間需留有 1 格以上的空格依此規則，填入所有照片中需要的格子，將照片塗繪完成，就能知道照片裡所隱藏的內容了

速度越快可獲得的星數越多，每次過關還可以獲得金幣獎勵哦！遊戲分為多種不同的場景主題，每個主題包含數小關，其 有部份黃金關卡就需要用金幣來解鎖不過想拍照還得使用「底片」，所以無論是一般關卡還是黃金關卡都需要花費一張「底片」來進行遊戲，當「底片」用完就需待時間自動補回才能繼續挑戰唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 開心方塊 – 經典休閒益智遊戲

開心方塊 – 經典休閒益智遊戲 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Brainbow Limited / Peaklabs

Brainbow Limited / Peaklabs 官方網站： https://www.peak.net/

https://www.peak.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲一開始會有可愛的前導動畫，機器人正在地球上某處記錄各種美麗的景色如果不想看可點擊右下角的「跳過」直接進入

遊戲的第一個主題場景是綠色丘陵，點擊「開始」即可進入第一個關卡如果沒玩過此類遊戲的朋友，不用擔心，遊戲有很清楚的玩法教學，跟著做就能明白

正確填入所有的格子就能知道照片的內容是什麼囉！過關可獲得金幣獎勵

第二關會再更進一步說明不同的數字組合該怎麼進行塗繪

當關卡不容易判斷時，可以使用右下角的按鈕切換為「X」模式，透過已知的格子來推理出不需要塗繪的格子，來幫助判斷剩下哪些格子需要塗繪

完成主題裡的所有一般關卡後，就可以解鎖下一個主題，背後的場景也會跟著有不同的變化

在一般關卡下方都會有一些黃金關卡，需花費金幣來解鎖，但若上方的「底片」用完，就需要等待時間補回，才能再進行挑戰哦！