「節奏訓練師」每天 10 分鐘，提升你的節奏感！（Android）
節奏是所有音樂的基礎，無論你喜歡唱歌、彈鋼琴、彈吉他還是打鼓，全都需要有好的節奏感，，
在開始使用前，程式會先經過幾個不同節奏的測試來分析你的程度，以便為每個使用者挑選適合的課程，避免練習太過簡單的單元而感到無趣，當然你想嘗試簡單一點的課程，也是可以在之後手動選擇。
課程單元目前一共有 94 堂，必須練習達到上個單元的標準才能解鎖下一個單元，如果無法挑戰成功，在下一次練習時，節拍就會自動降速，讓你可以更容易掌握。免費版本有每天只能練習 10 分鐘的限制，10 鐘一到就必須等待隔天同一時間才能再次練習，如果覺得這樣的練習很有幫助的話，付費版可解除練習時間的限制，讓你想練就能練！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：節奏訓練師
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Demax
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「節奏訓練師」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 初次使用先點擊「START」再點擊「NEXT」看完簡單的說明。
第2步 看完說明後，再次點擊「START」準備進行測試。先聆聽所使用的節拍速度。
第3步 接著再用耳朵仔細聽節奏，然後換你在螢幕上任一處點擊出同樣的節奏。打出的節奏若錯誤，有時會再給一次機會，然後再接續下一個不同的節奏測試，直到完成所有的測試。
第4步 完成測試後，程式就會主動幫你挑選適合的單元，點擊「START PRACTICING」就可以準備開始練習。每次的練習都會自動設定適合的「節拍速度」，想要更快或更慢，可點入調整。點擊「START」就準備開始練習。
第5步 每回練習前一樣都會讓我們先聽一下節拍的感覺，接著才正式開始練習。依據練習的實際狀況，會自動調整下一次的練習節奏，或是解鎖下一個單元。
第6步 練習結束時，會出現下圖的說明畫面，提示我們在練習時可以試著大聲的數出拍子，對於節奏感的練習會有幫助哦！點擊「NEXT」後，可看到下回的測試，由於我並沒有通過這個單元的標準，所以程式幫我降速了，從 75bpm 調降到 68bpm，看看能否更容易掌握節奏，當然也可以點入手動選定需要的節拍速度。
第7步 如果想要練習其它的單元，可點擊左上角的按鈕回到單元列表，「V」的表示已通過，可再點入練習，「鎖頭」代表尚未解鎖的單元，無法練習。免費版本每天只有 10 分鐘可練習，超過時間就會看到如右圖的提醒畫面，點擊「NO, THANKS」明天同一時間再回來吧！若想有無限制的練習時間，則可考慮付費版本。
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