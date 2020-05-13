劃重點工具「PointOut」把照片的局部重點直接＂指＂出來（iPhone, iPad）

很多人看到有趣的東西就想拍照分享，但一張照片裡通常都會包含許多的元素，如果重點不明顯，，

看照片的人就會搞不懂你想要表達的意思，這個時候就可以考慮搭配「PointOut」來劃重點！

「PointOut」是一款可以將照片重點區塊局部放大的工具，提供多種不同的佈局設計，你可以輕鬆指出照片中多個不同的重點，讓人一眼就明白你分享這張照片的用意。

佈局設計共有五種不同類型，每一種佈局都還能再進行細節的調整，包含邊框的粗細、顏色、背景、箭頭樣式、圈選樣式、亮度……等多種調整工具，圈選區的大小還有圈選區內的影像大小，全都可以自由設定。圈選區外的畫面還能進行模糊化、變色，可讓局部的重點更加顯眼。

程式可免費使用，但產出的照片會在右下角加上程式的浮水印，若想去除就需透過付費升級才能解鎖相關的功能囉！不過一般使用，浮水印也不是什麼大問題，有需要的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PointOut

PointOut 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Marek Moi

Marek Moi 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PointOut」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 使用程式時，若遇第一次使用的佈局設計，都會有像下圖的使用說明。

第2步 可使用下方四種方式來匯入需要指出重點的照片。匯入後可點擊「LAYOUTS」選擇想要的佈局設計。雖然只有五款可選，但每一個都可以透過「TOOLS」來調整更多細節。

第3步 在「TOOLS」裡可以改變佈局的方向、邊框的顏色、粗細、箭頭指標樣式、背景樣式、整體的比例等。

第4步 在調整指標的時候，可點擊左上角的「鎖頭」圖示，切換為上鎖狀態，才不會在調整時拖動到照片本身。在「指標處」旋轉可調整指標的角度位置，在「放大區塊」可使用兩指斜拉放大、拖曳可調整位置，或在下方「灰色區塊」左右滑動也可調整放大的程度。

第5步 若想要指出的重點有兩個以上，就可以選用其它的佈局，可自由新增更多的放大區塊。最後點擊右下角的按鈕即可儲存或分享。