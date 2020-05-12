Monk Mode 放鬆、冥想、工作三合一環境音隨選播放器（Android）

「Monk Mode」是一款環境音播放器，收錄包含下雨、雷雨、森林、風聲、水滴、營火、海灘、瀑布、風鈴以及粉紅噪音、布朗噪音……等 14 種不同的環境音效，可依需求手動選擇想要的音效，，

也可以一次選取多種，並可調整每種音效的音量大小，搭配出專屬於自己的完美組合。

或程式也有提供放鬆、冥想與工作三種預設模式，依當下的使用需求來按下相應的按鈕，程式就會自動隨機搭配適合的音效，每次點擊都會產生不同的組合，每次使用都能保有新鮮的聽覺感受。

程式可離線使用並可於背景播放，但可惜的是沒有提供播放計時器，若想在睡前使用的話，可考慮搭配像「睡眠定時器」這類型的 App 來輔助使用，才可避免睡著後手機電量的消耗，有需要的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Monk Mode

Monk Mode 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ace Chapman

Ace Chapman 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Monk Mode」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，可在上方看到有放鬆、僧侶（冥想）與工作三種模式的按鈕，依需求點擊，程式就會自動搭配適合的音效，每個音效下方都可以個別調整音量大小。

第2步 或者也可以直接手動點擊想要的音效，自行搭配專屬的音效組合。點擊右上角的「喇叭」可快速靜音，「迴旋箭頭」則可重設所有音效。