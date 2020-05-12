Stories by Freepik 免費下載可商用的情境插圖素材庫，可自訂顏色、加入多種動態效果！

「Stories by Freepik」是一個很不錯的免費插圖素材庫，提供包含商業、科技、教育、網路、工作、社交……等多樣化的情境主題，網站除了有提供主題標籤可使用外，，

也可透過關鍵字輕鬆搜尋找到需要的插圖。

而這個素材庫最大的特點在於它提供給使用者很大的自訂空間，例如你可以變換插圖的主要色系，以便讓插圖更融合於自己的設計當中，也可以選擇去除背景色塊或是隱藏部份的圖層，簡化讓插圖看起來更單純。

另外還可以加入各種的動態效果，像是淡入、拉近、左右滑入、上滑、下滑等，針對特定的部份可使用抖動、漂浮、跳動、旋轉等循環效果來加強印象，每個圖層都能分別設定不同的動態效果，並能巧妙的使用延遲時間，讓插圖以更活潑多元的方式呈現，適合運用在簡報、網頁等設計當中，用來增加更多視覺上的樂趣！

靜態插圖的部份可儲存為透明背景的 PNG 檔，也可存為 SVG 向量格式，圖片大小為 2000×2000。動態的部份則可選擇存為 GIF 或 MP4 影片檔，在儲存前可設定需要的背景色與尺寸大小，或者也能直接複製程式碼來使用哦！使用時需要標註來源，無論個人或商業用途皆可。

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網站名稱： Stories by Freepik

Stories by Freepik 網站網址：https://stories.freepik.com/

使用方式：

第1步 開啟網站後，可直接在上方的「搜尋欄」輸入關鍵字查找需要的情境插圖。

第2步 也可在左側邊欄拉至底部，用預設的主題標籤來篩選。

第3步 例如我想找與社交距離有關的插圖，就可以輸入「Social Distancing」來找到相關的插圖。

第4步 點入想要的插圖後，就可以在右側邊欄中自訂想要的顏色、是否要隱藏背景色塊或是去掉一些不需要的圖層物件。

第5步 設定好後，就可以在右下角選擇儲存為 SVG 或 PNG 檔。在右下角同樣可看到網站的 License 說明，使用時記得標註來源，點擊「More Info」可了解更多。

第6步 若想要加入動態效果，可在上方點入「Animate it!」。

第7步 在動態設定頁面中，可直接在插圖上點選想要設定的物件，或在左側選擇圖層，使用鍵盤的「Ctrl」可一次選擇多個圖層。接著在右側就可以設定想要的動態效果，還可加入緩和、子動態效果或是延遲時間。

第8步 再往下拉還可以加入「循環效果」的選項，但在為插圖加入動態效果的時候，要注意不要太貪心，不僅可能會造成視覺混亂的反效果，也可能會因為動態效果秒數過長（超過 6 秒）而有無法儲存的問題。

第9步 如果不知道該怎麼加入動態效果比較好，也可以點擊右上角的「Randomize!」讓程式為你隨機套用。編輯完成後，就可以點擊右下角的「Export」準備匯出圖檔。

第10步 在左半邊可直接複製程式碼使用，右半邊則可設定要儲存的模式、背景色與大小後，選擇儲存為 GIF 或 Video。