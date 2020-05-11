文章太長吞不下去？讓「digest」幫你重點摘要！（Android）
你在閱讀文章時，會不會發生一種狀況，就是只要字數一多，，
它的作用與之前介紹過的「I Lazy to Read」差不多，都是可以幫我們把長長的文章濃縮重點的工具，「digest」取出的摘要可減少大約 75% 的字數，並可幫我們保留關鍵的部份，同時還能達到去除網頁廣告干擾的效果哦！
使用方式主要可透過「分享」將文章分享給「digest」，它就能自動擷取摘要，或也可以將文章網址複製後，於主程式中貼上取得摘要。開發者沒特別說明支援的語言類型，測試英文、俄文都可以成功擷取，但中文、韓文就會失敗，與「I Lazy to Read」有些不同，不過目前這個程式還是＂搶先體驗＂的狀態，或許之後還會有些功能上的更新。有需要的朋友可以下載來試試。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：digest
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Vignesh Raja
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 因裝置而異
- 網路需求：必須連接網路使用（取得摘要後可離線閱讀）
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「digest」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，可點入預載的說明文章，這裡就有提到兩種使用方式。點擊右下角的「＋」貼上文章網址，或在任何地方使用「分享」功能讓「digest」取得摘要。
第2步 這邊先來試試從瀏覽器點擊右上角的選單鈕，再點入「分享」選擇「digest」。
第3步 接著就可以主程式中看到已經取出的文章摘要。
第4步 也可以先複製好文章的網址，然後在主程式點擊右下角的「＋」，貼上網址後，按下「Summarize」，同樣可以取得文章的摘要哦！
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