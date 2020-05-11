[限時免費] Math Racing 2 Pro 算術 3D 賽車遊戲，答對就能加速！（iPhone, iPad）

想練習數學算術卻又提不起勁嗎？那一定要來玩玩「Math Racing 2 Pro」這款結合各種數學運算的 3D 賽車遊戲！

透過算術將可以為自己的賽車進行加速，連續答對就能超越所有的對手，取得最後的勝利！答錯的話，，

就會被迫減速，此時對手就會趁機從身旁呼嘯而過，但也不需擔心，只要繼續認真答題就有機會可以再追過他們。

包含的算術題型很多，加減乘除是最基本的，另外還加入了四捨五入、判斷大小、判斷奇數或偶數、位值、百分比……等，可指定想要練習的題型，也可以設定由程式隨機出題，難度的部份則有簡單、中等、困難與瘋狂四種等級，同樣可由程式自由調整，讓整個遊戲更有挑戰性，題型也更多樣化。

操控賽車的方式有三種，若想專心算術，可選擇「自動」，只需要負責選擇答案即可，賽車會自動駕駛；若想要有更多的參與感則可選擇「BTN」手控按鈕或「TILT」透過左右傾斜手機來控制賽車的移動方向，答案選項會出現在賽道上，必須控制賽車去選擇正確的答案，因為這兩種手控方式，很可能會因為來不及移動而大大增加不小心答錯的機會或甚至直接錯過選項，需要有更快的算術能力與反應速度唷！

賽車共有 13 輛，造型都很不同，可透過在賽車遊戲中獲得的獎金來解鎖更多的賽車，並可在後續的遊戲中選用。遊戲還有搭配很不錯的音樂、音樂及場景，很適合讓喜歡玩賽車遊戲的小朋友拿來練習算術哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Math Racing 2 Pro

Math Racing 2 Pro 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pants on the Ground Apps LLC

Pants on the Ground Apps LLC 官方網站： http://potgapps.org/

http://potgapps.org/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Math Racing 2 Pro」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊按鈕進入，一步步設定題型、難度與控制方式。如果想要有更多樣化的挑戰，可以選擇「RANDOM PROBLENS」隨機出題，並在難度選單中的「Auto-Adjust Difficulty?」選擇「Yes」，讓程式自動調整難易度。

控制方式有三種，自動、按鈕與傾斜，可依個人的喜好來選擇。

開始遊戲前會先簡單介紹一下玩法，題目會出現在上方，選擇「自動」操控的話，答案選項則會在左右兩側，回答正確就可以加速。

透過賽車遊戲將可獲得獎金，可用來解鎖新的車輛並達成各種的成就。

比賽開始！每回合會跑三圈，並會計算花費時間，「自動」模式只要認真答題就可以了！

若選擇自動調整難度，題目就會依答題的正確性來調整難度，瘋狂等級的題目雖然乍看之下很困難，但其實答案選項的個位數都不同，只要算出個位數就可以知道正確答案了！XD

跑完最後一圈就結束遊戲，並會依玩家的各種表現來計算獎金。當獎金累計可解鎖新車時，就可以點擊下方的「車子」圖形進入選擇想使用的賽車。

若選擇「BTN」按鈕模式，在畫面左右兩側會出現方向控制按鈕，玩家必須手動控制賽車的方向，在前方的路上則同樣會有四個答案選項，必須將賽車移動到正確的答案，才能產生加速效果。

「TILT」傾斜模式是透過左右傾斜手機來控制賽車的方向，玩法也同樣是要將賽車移動至前方的正確答案來加速，答錯會減速，錯過則是失去加速的機會。

遊戲也有提供多種不同的場景賽道可以選用，全數開放使用免解鎖哦！