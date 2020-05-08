[限時免費] Ortho 可即時校正透視角度的拍照 App（iPhone, iPad）

拍照時難免角度會有歪斜的狀況，如果背景中又有像天際線、海平面或有條紋的牆面、高聳直立的建築等，歪歪的看起來就會有些不舒爽，，

事後若要校正角度，就必須捨棄部份的畫面，若能在拍照時就進行角度的校正，即可避免這樣的問題發生。

「Ortho」的開發者就因身受其害而推出了這個實時透視修正相機，可在拍照的當下就進行角度的修正，預設當傾斜角度超過 30° 時，就會遮蔽畫面並出現角度過大的提醒，在修正角度後，才能繼續使用拍照功能。

除了前後的傾斜角度外，程式也有提供水平儀可輔助判斷橫向的角度是否有歪斜的狀況，並可搭配直方圖、三分網格線或是全視野模式來使用，讓你拍出來的照片都超＂正＂的！有興趣的朋友可試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ortho

Ortho 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： WeiHeng Pan

WeiHeng Pan 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Ortho」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用時需先點擊「授權」給予必須的權限。接著就可以使用拍照功能，當傾斜角度或水平角度超過 30° 時，畫面就會被覆蓋並顯示「角度過大」。在畫面上方即可查看相關的角度資訊。

第2步 將角度校正後就可以使用拍照功能。在下方可開啟網格或是全視野模式來輔助拍照。

第3步 點擊「4:3」可切換更多不同的照片比例。

第4步 點擊右下角的「i」可進入偏好設定，可修改最大傾斜角度的設定值以及想要顯示的功能項目。