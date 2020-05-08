線上「傷心小棧」撲克牌遊戲，免下載、免註冊、免群聚！四人隨時開戰！

大家還記得以前 Windows 裡內建的「傷心小棧」遊戲嗎？比起一般常見的撲克牌遊戲來說，它的規則好像是比較複雜一些，但搞懂的話，，

就可以享受陷害其他玩家的樂趣哦！（咦）

不過在這個防疫時期，不好跟朋友相聚一起打牌，但又手癢得很怎麼辦呢？有國外網友就做了一個線上版的「Hearts」遊戲，免下載程式、免註冊登入，只要由第一個玩家開啟遊戲間，並將遊戲間的網址複製分享給其他三位玩家，待所有玩家都加入後，就可以開始遊戲，可享受打牌的樂趣又能避免群聚，超棒 der～

在遊戲時網站會根據「傷心小棧」的規則幫助玩家檢測出牌正確性，但沒有提供相關的遊戲規則，如果忘了規則的話，請先自行 Google 複習一下吧！一回合遊戲結束後就可以直接看到所有人的得分，並可繼續下一輪。

如果開發者可以加入線上聊天工具的話，應該會更有趣，不然只對著網頁玩，好像會有點寂寞呀～喜歡「傷心小棧」的朋友，可以來試試看囉！

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網站畫面：

由其中一位玩家開啟網站後，點擊「Start a game」。

 

接著點擊右上角複製遊戲間連結後，分享給其他的三位玩家。接著每位玩家點擊「Claim」來選擇順位。

 

選擇順位後，可在自己順位名稱點擊「筆」即可修改暱稱，修改後需點擊右側按鈕儲存設定。

 

當大家都準備好後，就可以點擊「Deal」開啟新局。

 

根據遊戲規則，每位玩家都需先點擊「Trade」選擇三張要交換的牌，選牌後就會自動換牌。

 

換牌結束後，上方就會以藍底來標示目前出牌的玩家。點擊「Play」即可出牌。

 

出牌後就會輪到下一位玩家出牌。

 

當出到最後一張牌時，該回合就會結束並計算得分。點擊「Deal」就可以再進行下一局了。

 

最後更新：05-08, 2020 下午 12:33

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