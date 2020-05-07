「everysize」輸入網址立即查看在各種螢幕尺寸的呈現效果

桌上型電腦、筆電、手機的螢幕都有各種不同的大小比例，所以現在設計網頁除了需要支援不同的瀏覽器外，還要考量到在不同螢幕尺寸上的呈現效果，但市面上螢幕尺寸百百種，很難全部都拿來測試，說實在也沒那個閒工夫，這時像「everysize」這樣的網頁服務就很實用了！

它是一個可以將網頁套入各種螢幕尺寸的線上工具，只需要輸入網址，就能立即套用，預設有四種螢幕尺寸，如果想測試的不在其中，還可由下拉選單中選擇一些常見的手機型號，也可直接手動輸入想要的尺寸比例

除了預設的四個螢幕外，可再新增更多，讓你輸入一次網址就能看到所有需測試的螢幕尺寸，省時又省力哦！

 

網頁畫面：

開啟網頁後，在右下方輸入或貼上欲測試的網頁網址，再按下「GO」。

 

接著就能看到在預設的四種螢幕尺寸中，網頁的呈現效果如果想要一次套用在更多不同的螢幕中，可點擊右下角的「＋」新增更多虛擬螢幕在這些虛擬螢幕中的網頁連結都是真的可以作用的

 

顯示的比例預設為 40%，在虛擬螢幕左上角下拉百分比選單，可切換不同的比例在右側可手動輸入需要的螢幕尺寸

 

點擊虛擬螢幕最上方的名稱可展開行動裝置清單，裡頭有一些常見的手機型號可選用不過選單都白白一片，滑鼠移過才會知道有什麼選項

 

最後更新：05-07, 2020 下午 4:57

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板