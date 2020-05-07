「everysize」輸入網址立即查看在各種螢幕尺寸的呈現效果

桌上型電腦、筆電、手機的螢幕都有各種不同的大小比例，所以現在設計網頁除了需要支援不同的瀏覽器外，還要考量到在不同螢幕尺寸上的呈現效果，但市面上螢幕尺寸百百種，很難全部都拿來測試，說實在也沒那個閒工夫，這時像「everysize」這樣的網頁服務就很實用了！

它是一個可以將網頁套入各種螢幕尺寸的線上工具，只需要輸入網址，就能立即套用，預設有四種螢幕尺寸，如果想測試的不在其中，還可由下拉選單中選擇一些常見的手機型號，也可直接手動輸入想要的尺寸比例

除了預設的四個螢幕外，可再新增更多，讓你輸入一次網址就能看到所有需測試的螢幕尺寸，省時又省力哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，在右下方輸入或貼上欲測試的網頁網址，再按下「GO」。

接著就能看到在預設的四種螢幕尺寸中，網頁的呈現效果如果想要一次套用在更多不同的螢幕中，可點擊右下角的「＋」新增更多虛擬螢幕在這些虛擬螢幕中的網頁連結都是真的可以作用的

顯示的比例預設為 40%，在虛擬螢幕左上角下拉百分比選單，可切換不同的比例在右側可手動輸入需要的螢幕尺寸

點擊虛擬螢幕最上方的名稱可展開行動裝置清單，裡頭有一些常見的手機型號可選用不過選單都白白一片，滑鼠移過才會知道有什麼選項