「Enjoy Learning 9×9」九九乘法練習器，多種難度、不同的考驗方式增加熟悉度（iPhone, Android）

小朋友大概從幼稚園大班要進入小一的時期，就會開始練習背誦九九乘法，雖然我們以前照九九乘法表背，，

背久了總會熟悉，但若當初有像「Enjoy Learning 9×9」這樣的 App，相信學習的速度一定會更快。

如果家裡的小朋友正在學習背誦九九乘法，就可以考慮讓他們搭配「Enjoy Learning 9×9」來使用，它本身就有提供完整的九九乘法表可以閱讀學習，若小朋友已進入練習的階段，就可以使用遊戲單元來加強熟悉度。

遊戲的部份共分為 5 種難度，包含訓練、基礎、進階、專業與挑戰，可視小朋友的學習進度與程度來做選擇。簡單的會依九九乘法表的順序順著來，再難一點就會打亂順序跳著問，甚至是給答案要你輸入前面的乘數與被乘數，用不同的考驗方式增強記憶。

達到不同的成就還能獲得小圖示獎章，只是這些獎章小圖都不是很吸引人，有點可惜，但重點是遊戲的部份很用心具變化性，對於九九乘法的學習很有幫助哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Enjoy Learning 9×9

Enjoy Learning 9×9 軟體語言： 日文,英文

日文,英文 開發人員： Digital Gene

Digital Gene 官方網站： http://digital-gene.com/index.php?lang=en

http://digital-gene.com/index.php?lang=en 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式就可以看到主選單，若還在學習階段，可點入「Study」查看完整的九九乘法表，點擊就能在上方看到結果。

如果已背誦一段時間，就可以進入練習階段，點入「Game」使用 5 種不同難度循序漸進增強熟悉度。

Training 訓練單元，分別可練習 1~9 的乘法。

輸入答案後，得再按下「Enter」鍵才算回答完成。回答問題時都會累計時間，答錯不會有懲罰，只是會多花時間而已。

在 Training 單元，每回需答滿 9 題，結束時會公佈所花費的時間，並會依表現發給獎章。

Basic 基礎單元需回答 20 題，題目則是包含整個九九乘法的內容，隨機出題。

Advanced 進階單元每回一樣 20 題，不過題型會變成要輸入前方的乘數或被乘數。

Expert 專家等級，只會給答案，要你填入前方的乘數與被乘數，難度更高了一層！

Challenge 挑戰單元就不是給固定題數計時，而是採「限時制」必須快速回答，答的題數越多越好。若回答的太慢，時間用盡即會結束挑戰。題型則是會混搭出題，前面所介紹過的題型，在這裡都會隨機出現。