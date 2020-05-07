根本育兒神器、爸媽的救星！「Here Kitty!」找貓咪遊戲（iPhone, iPad）

小孩雖然很可愛，但「睡著時是天使，醒來是惡魔！」這可幾乎是每個爸媽都體會過的，，

陪伴固然重要，但有些醒著的小孩，電力不知道為什麼就是用不完，纏著一下玩這個、一下玩那個，讓陪玩的大人可真是精力耗盡、身心俱疲，如果你家也有個會無線充電、永遠電力十足的小孩，可以來下載「Here Kitty!」幫自己爭取一些坐下來休息的時間。

「Here Kitty!」是一款找貓咪的互動遊戲，大人們可先請小孩將眼睛閉上不可偷看，然後將手機面朝下藏在某個地方，接著請小孩大聲呼喚貓咪、Kitty，或是用拍手、吹口哨等方式發出聲音，手機裡的貓咪聽到時，就會以「喵嗚」回應，藉由貓咪的聲音來找出它隱藏的位置。

找到貓咪（手機）該回合遊戲就結束了，難度的話就看你想休息多久，想休息久一點，就請把手機藏好一些囉！但偶爾還是要簡單一點，避免小孩失去耐性而放棄。貓咪的叫聲真的超可愛，不過它也跟真實的貓咪一樣有個性，可不會每次聽到叫聲就回應你。

目前只有一隻貓可以玩，這星期六將會加入新的貓咪，好讓人期待啊！家裡有小朋友的，很推薦可以下載來玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Here Kitty!

Here Kitty! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Impending, Inc.

Impending, Inc. 官方網站： https://apps.apple.com/tw/app/id1450776581

https://apps.apple.com/tw/app/id1450776581 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Here Kitty!」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用時可看到影片示範怎麼玩，點擊畫面可跳過。接著會有玩法教學，向左滑動依序看完就可以正式進入。

第2步 難度除了可用隱藏的地點來設定外，也可以透過調整音量來決定，音量越小難度越高，反之則越簡單。設定好音量後，就可以請小孩將眼睛閉好，大人來去將手機面向下藏起來。藏好後，讓小孩去呼喚貓咪，找到貓咪（手機）時，將螢幕面向上就可以看到花費了多久時間找到貓咪。

第3步 找到後就可以再進行下一輪。在下方可點入「？」，這邊開發者有說明，接下來的這個星期六將會有新的貓咪夥伴加入，可點擊「Notify Me!」取得提醒通知哦！