2017/6/21 更新：WinSnap 軟體版本更新至 v4.5.9 最新版，已內建繁體中文語系。

WinSnap 是個歷史滿悠久且相當簡單好用的抓圖軟體，很久之前推出的 1.x 版是免費程式，2.x之後改為付費版本後還是持續有推出新版軟體。最近 WinSnap 又推出新版程式，除了持續增加其他語言介面之外，還改善了多螢幕執行效率、並修復了一些小問題。

WinSnap 除了抓圖效果還滿漂亮的之外，跟其他抓圖軟體不同的地方是可支援不同抓圖方式的全域快速鍵，抓圖時可自動套用預先設定好的視覺效果，還能自動嵌入指定照片或文字來當做浮水印。另外還可自動加上陰影、倒影、圖片外框、自動選旋轉圖片、調整尺寸…等，抓圖完還能直接畫箭頭、方框、打字或塗鴉，是個相當自動化且方便的抓圖軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： WinSnap

WinSnap 軟體版本： 4.5.9

4.5.9 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 全功能，30天免費試用

全功能，30天免費試用 檔案大小： 3.45 MB

3.45 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32位元與64位元）

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32位元與64位元） 官方網站： http://www.ntwind.com/

http://www.ntwind.com/ 軟體下載： 按這裡

軟體操作介面：

第1步 這是軟體主視窗，如果不使用快速鍵抓圖的話，可以按右上角的「抓圖」按鈕來手動抓圖。

下面的陰影、倒影、外框、旋轉...等等選項是抓圖時的特效，只要有事先勾選即可自動在抓圖時嵌入這些預先設定好的特效。左邊視窗可以即時顯示抓到的圖與嵌入特效後的即時畫面，可需求調整後再存檔。

第2步 開始抓圖前可選擇要用哪種方式來擷取畫面，如全螢幕、特定應用程式的畫面、單一視窗、視窗中的某個物件，以及自訂區域… 等，選好後再按「擷取」即可開始抓圖。

第3步 抓好的圖可以直接在 WinSnap 中做些簡單的編輯，如裁切畫面、改大小、調整色調…等。

第4步 另外 WinSnap 視窗下方也提供了一些常用的繪圖工具，如畫筆、線條、箭頭、方框、螢光筆、輸入文字… 等。

第5步 當我們按「F2」或按「選項」→「偏好設定」後，即可開啟 WinSnap 的設定視窗。

「一般」裡面可以選擇軟體介面的語言、並勾選是否在開機後自動啟動、是否在系統列顯示縮圖…等功能。