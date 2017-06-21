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WinSnap v4.5.9 可自動嵌入浮水印、畫圈圈、標箭頭的抓圖軟體（中文版）

2017/6/21 更新：WinSnap 軟體版本更新至 v4.5.9 最新版，已內建繁體中文語系。

WinSnap 是個歷史滿悠久且相當簡單好用的抓圖軟體，很久之前推出的 1.x 版是免費程式，2.x之後改為付費版本後還是持續有推出新版軟體。最近 WinSnap 又推出新版程式，除了持續增加其他語言介面之外，還改善了多螢幕執行效率、並修復了一些小問題。

WinSnap 除了抓圖效果還滿漂亮的之外，跟其他抓圖軟體不同的地方是可支援不同抓圖方式的全域快速鍵，抓圖時可自動套用預先設定好的視覺效果，還能自動嵌入指定照片或文字來當做浮水印。另外還可自動加上陰影、倒影、圖片外框、自動選旋轉圖片、調整尺寸…等，抓圖完還能直接畫箭頭、方框、打字或塗鴉，是個相當自動化且方便的抓圖軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：WinSnap
  • 軟體版本：4.5.9
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：全功能，30天免費試用
  • 檔案大小：3.45 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32位元與64位元）
  • 官方網站：http://www.ntwind.com/
  • 軟體下載：按這裡

軟體操作介面：

第1步  這是軟體主視窗，如果不使用快速鍵抓圖的話，可以按右上角的「抓圖」按鈕來手動抓圖。

下面的陰影、倒影、外框、旋轉...等等選項是抓圖時的特效，只要有事先勾選即可自動在抓圖時嵌入這些預先設定好的特效。左邊視窗可以即時顯示抓到的圖與嵌入特效後的即時畫面，可需求調整後再存檔。

 

 

第2步  開始抓圖前可選擇要用哪種方式來擷取畫面，如全螢幕、特定應用程式的畫面、單一視窗、視窗中的某個物件，以及自訂區域… 等，選好後再按「擷取」即可開始抓圖。

 

 

第3步  抓好的圖可以直接在 WinSnap 中做些簡單的編輯，如裁切畫面、改大小、調整色調…等。

 

第4步  另外 WinSnap 視窗下方也提供了一些常用的繪圖工具，如畫筆、線條、箭頭、方框、螢光筆、輸入文字… 等。

 

 

第5步  當我們按「F2」或按「選項」→「偏好設定」後，即可開啟 WinSnap 的設定視窗。

「一般」裡面可以選擇軟體介面的語言、並勾選是否在開機後自動啟動、是否在系統列顯示縮圖…等功能。

 

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較舊的留言
  1. Liu 說道：
    09-19, 2014 at 下午 2:25.46

    可以截藍光影片的圖案嗎?

    回覆
  2. 點點 說道：
    08-13, 2012 at 下午 3:44.58

    怎麼變中文版的
    可以教教我嗎

    回覆
  3. 大飛 說道：
    05-11, 2012 at 下午 1:17.11

    WinSnap v4.0.3.無法自訂語言.而且會一直出現付錢視窗…

    回覆
  4. kevin 說道：
    02-06, 2012 at 下午 3:42.59

    要怎麼讓它變正式版阿~教教一下!!

    回覆
  5. kevin 說道：
    02-06, 2012 at 下午 3:41.45

    要怎麼將它變成正式版阿~請教教方法!!

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