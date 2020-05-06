Excel Merger 將多個 Excel 合併在一起

Excel Merger 是個簡單易用的 Excel 文件合併工具，它可以幫我們整合包含 XLS/XLSX 與 ODS/CSV/XML 在內的多種試算表內容、合併在同一個活頁簿裡，就算你的電腦沒有安裝微軟的 Excel 軟體也可順利操作。

使用時，，

我們可以預先設定要合併的方式，包含合併文件、合併工作表、合併文件和工作表、合併行或合併列… 等，亦可選擇合併完後要輸出 XLSX, XLS, ODS, CSV 或 XML 等格式的檔案。

如果你手邊偶爾會有這類文件需要整合或合併，又不想花太多時間慢慢複製貼上的話，試試看 Excel Merger 也許可以快很多。不過齁，文件編輯這種事有時候很難說，不一定是軟體按一按就可以交差，弄完還是乖乖開來閱讀、檢查一遍比較好。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Excel Merger 軟體版本：1.0 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質：免費軟體（個人使用） 檔案大小：3.3 MB 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站：PDFExcelConverter 軟體下載： Download 下載

可支援的檔案格式： XLSX, XLS, ODS, CSV, XML

使用方法：

第1步 安裝好後，開啟 Excel Merger 軟體主視窗，將你要處理的 Excel 文件拉到視窗中，或按「+」選取檔案。

第2步 接著可選擇合併文件、合併工作表、合併文件和工作表、合併行或合併列…等功能，設定好輸出格式後，再按「立即開始合併」按鈕即可。