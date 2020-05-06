[限時免費] Pholorize 一鍵找回黑白照片的色彩（iPhone, Android）

黑白照片總給人一種個性、復古或文青的印象，若想將手邊的黑白照片變回彩色，現在有蠻多的程式可以做到，，

「Pholorize」也是其中之一，而且操作方式簡單到不行，只需將照片選入，再按下一個按鍵，就能立即在黑白照片裡填入色彩。

它是利用神經網絡處理技術來進行填色，還原度雖然不是十分完美，但產出的效果是還不錯的，無論是用來還原一些歷史故事中的舊照或是阿公、阿嬤、爸爸、媽媽相本裡的老照片，都可以看見不同的樂趣唷！

類似功能的網站或 App 效果各有利弊，建議有興趣的朋友可以多方嘗試，才能找到更合乎喜好的照片上色工具。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pholorize

Pholorize 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ahmet Serdar Karadeniz

Ahmet Serdar Karadeniz 官方網站： https://rayinformatics.com/

https://rayinformatics.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 13.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 13.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「Choose Photo」即可由相簿選取照片，接著再點擊「C」。

第2步 覺得填色效果 OK 的話，就可以點擊右上角的按鈕儲存到相簿中。

下面來看看幾張對比圖，效果算是還不錯的，值得嘗試看看，而且產出的照片沒有浮水印唷！