[限時免費] SnoreGym 改善打呼練習器，專屬口腔的健身運動（iPhone, Android）

睡覺時會打呼，有很大的原因是口腔內的肌肉無力所造成，除了會影響到枕邊人與自己的睡眠品質外，，

也有可能引發睡眠呼吸中止的問題，嚴重影響生活的時候，有些人會考慮透過手術來處理，但在走到動刀這一步前，也許可以透過運動來改善打呼的困擾。

在網路上可以找到一些相關的口腔運動教學，或者也可下載「SnoreGym」這類專門針對口腔肌肉訓練的運動 App。它可以幫助使用者訓練上呼吸道的肌肉，加強舌頭、上顎、臉頰與下顎的肌肉強度，進而減少打呼與呼吸中止的狀況，提升睡眠與生活的品質。

與所有的運動一樣，口腔的健身運動同樣需持續的鍛練才能產生效果，因此開發者建議每天至少要練習 10 分鐘，並持續 8 週以上，若因為發懶而半途而廢，可是看不見效果的。

程式提供六種鍛練動作，每個動作除了有簡單明瞭的口腔透視動畫圖可參考外，也皆有詳細的文字說明與一些小技巧的分享。在運動時有計數、計時器來輔助，跟著動畫圖的示範就能做得更加精準哦！有打呼困擾的朋友可以趁限時免費下載來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SnoreGym

SnoreGym 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Reviva Softworks Ltd

Reviva Softworks Ltd 官方網站： https://snoregym.com/

https://snoregym.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次使用會先經過一段程式的說明介紹，點擊「Countinue」即可接續看完。

第2步 接著會詢問是否要設定提醒通知，怕忘記的話最好設定一下，點擊「Yes please!」。預設在早上十點時提醒，若想更改時間，可點擊「Change Time」或點擊「Continue」進行下一步。

第3步 點擊「Start workout」開始鍛鍊。初次使用會進行動作介紹與小提示，可跟著上方的動畫一起練習，閱讀文字說明可以更加掌握動作的正確性。點擊「Countinue」即可正式開始鍛鍊。

第4步 開始鍛鍊時，畫面上會提示要執行的動作，並提供動畫圖與計數或計時器，完成後會再接續介紹下一個動作，然後再進行練習。所有的動作都做過一次，之後進行鍛鍊時則不會再出現介紹說明的畫面，可直接一口氣練習 6 個動作。

第5步 做完 6 個動作就算完成一次的鍛鍊，一天至少要做 3 回才有達到一天練習 10 分鐘的要求。在首頁下方會以「V」顯示已達成的次數。

第6步 「Log」可查看自己的練習紀錄。「More」裡可調整每日目標時間、提醒時間、是否顯示動畫圖與提示等功能。