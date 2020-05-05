「Camera Floatting」可關螢幕、用音量鍵控制的錄影程式（Android）

使用手機來錄影的時候，螢幕通常都會是開啟的狀態，雖然可方便看到目前所錄製的畫面，，

但其實是很耗電的，如果錄製影片時，並不需要一直確認畫面的話，可考慮利用「Camera Floatting」來錄影。

「Camera Floatting」是一款可以在錄影時允許關閉螢幕的錄影 App，可選擇使用前鏡頭或後鏡頭以及是否需開啟補光燈，如果希望可以更容易操作，還能選擇利用音量鍵來開始或停止錄影，不需點開螢幕就能快速開啟錄影功能。

解析度預設為 720p，最高則可支援到 2160p，在錄影時螢幕上只會有一塊小小的影像畫面，如果想要再沒存在感一些，還能改為只留下一個小紅點。這樣一邊錄影時，若還想一邊使用其它的手機功能，也不會受到太大的干擾。而程式除了有錄影的功能外，也有提供簡單的剪輯工具，可編輯所拍攝的影片唷！有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Camera Floatting（屏幕關閉時錄像……易於使用）
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：HayhaySoft – Utility application of life
  • 官方網站：https://www.facebook.com/cameratacnghiep/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「屏幕關閉時錄像」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用需先給予程式相關的權限，包含相機、麥克風、儲存與顯示於上方的權限。跟著畫面上的指示操作即可。

 

第2步 可選擇預設使用的鏡頭，接著點擊「開始」就能進行錄影，錄影時右上角會顯示一個小視窗，此時再按電源鍵就能關閉螢幕錄影。要停止錄影時，需再回到程式中點擊「停止」。

 

第3步 若想隨時啟用錄影功能，可以開啟「使用硬鍵」的選項，這樣就能按壓「提高音量鍵」來啟動錄影，按壓「降低音量鍵」來停止錄影。手機會反饋震動做為提示。

 

第4步 點擊右上角的「齒輪」可進入功能設定，包含影片的解析度、浮動圖示的大小、語言等。

 

第5步 由上方切換到「VIDEO」可查看所有手機裡的影片資料夾，點入「AVideoBackground」即可看到透過此程式所拍攝的影片。

 

第6步 切換到「CUT VIDEO」則可點擊「＋」選擇想要剪輯的影片檔。

 

第7步 選入影片後，就可以使用下方的紅色標籤來設定想要剪輯的範圍，再按下「SAVE」即可儲存。

 

最後更新：05-05, 2020 下午 3:47

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