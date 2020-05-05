生活是否少了點目標？「21 Days Challenge」給你各種小挑戰養成好習慣（iPhone, Android）

覺得每天生活一成不變，但想改變卻又沒有動力嗎？也許可以考慮讓「21 Days Challenge」來給你一些挑戰，透過達成這些挑戰，，

並堅持執行 21 天，你的人生或許就會有些不同的變化哦！

它是一款可以幫助使用者養成新習慣的程式，預設了幾種目標，包含早睡早起、養成運動習慣、練習感謝、做出學習計劃、吃得更健康、改善社群軟體成癮……等十種目標。

你可以根據自己想要養成的習慣來做選擇，每個目標都會規劃 21 天的挑戰內容，任務都不會很困難，只在於你要不要認真執行，例如我想要養成早睡早起的習慣，第一天的任務就是在睡前將手機放在遠一點的地方，這樣當手機鬧鐘響起時，就必須離開床才能關掉鬧鐘，有強迫起床達到早起的作用。

第二天則是要在睡前一小時就停止使用任何的 3C 產品，包含手機、平板、電腦、電視……等，讓大腦準備休息。透過一天一點的小挑戰，經過 21 天的累積，就能幫助你養成想要的新習慣。

程式還有提供個人頭像裝飾的機制，每次完成任務，可獲得 2 點獎勵，存下足夠的點數就能用來購買不同的髮型、眼睛、嘴巴與服飾造型，雖然頭像的畫風不是太吸引人，但還是可以給使用者一點追求的動力啦！有興趣的朋友可以一起來挑戰！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：21 Days Challenge
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Kati & Lima
  • 官方網站：https://21dayschallengeapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 初次使用時，需先設定暱稱與性別，再點擊「＞」瀏覽一些相關的介紹說明，點擊「SKIP」可跳過。

 

第2步 接著會進行程式的主要功能介紹，點擊「Let’s go!」一步步跟著解說看完。

 

第3步 正式進入主畫面後，就可以選擇想要養成的習慣，這邊以調整睡眠習慣為例，點入「Fix your sleep schedule」，再點擊「Let’s go!」。

 

第4步 點入「1」查看第一天的挑戰任務。這邊需用手指塗抹刮開查看任務內容，也可以直接點擊「Skip scratch」跳過刮開的步驟。

 

第5步 當你確實完成任務後，就可以來點擊「Collect 2 points」獲得 2 點。

 

第6步 在首頁點入下方的「Profile」就能看到自己的統計資訊，點擊下方的「View Tasks」可查看更多的任務，達成一樣可獲得獎勵點數。

 

第7步 點擊上方的頭像可進入紙娃娃系統，幫自己的頭像做出不同的變化，但大多數的選項都需使用點數來解鎖。

 

第8步 切換到「Feed」可查看在「Gratitude」（練習感謝）的挑戰中，所有使用者所分享的感謝內容。

 

第9步 展開左側選單，可點入「Notifications」設定提醒通知，可避免自己忘了挑戰。

 

最後更新：05-05, 2020 上午 11:46

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