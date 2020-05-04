「HappyThingsApp」可在任何物品加上笑臉，錄製有趣的十秒短片！（iPhone, iPad）

「笑容」具有神奇的力量，但生活裡種種的壓力是否讓你快要笑不出來？不妨來試試用「HappyThingsApp」幫身邊的各種物品加上笑臉，讓你的生活多點笑意！

「HappyThingsApp」是一款透過 AR 技術可在任何物品上加上動態笑臉的程式，，

並能錄製十秒的短片，在錄製影片時，笑臉的嘴巴還會隨著你講話的聲音而開合，彷彿那個物體真的有了生命，看起來十分有趣！

使用方式很簡單，只要在畫面上對著想要加上笑臉的物品點擊，再利用兩指斜拉縮放調整大小與移動到適當的位置，就能按下錄影鍵開始錄製。笑臉的設計有很多種，雖然不能直接選用，但可透過交換鈕循環切換不同的笑臉，有些只有臉跟手，有些還會加上腳，動作都相當可愛哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： HappyThingsApp

HappyThingsApp 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Team One

Team One 官方網站： http://www.happythingsapp.com/

http://www.happythingsapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HappyThingsApp」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式時會有使用教學，依序看完教學後，點擊「BEGIN」即可開始使用。

第2步 點擊畫面中想要加入笑臉的物品，就會隨機加上一個笑臉，此時可使用兩指斜拉縮放，調整想要的大小與位置。

第3步 點擊右下角的「SWITCH」可切換其它的笑臉。

第4步 選定笑臉並擺好位置後，就可點擊下方的錄影鍵開始錄製十秒短片，此時講話笑臉的嘴巴也會跟著動唷！完成錄影後，就可以預覽影片內容，OK 的話，點擊「SAVE」即可儲存到相簿中。