「Selfie 2 Waifu」把自拍照變成二次元動漫圖

「Selfie 2 Waifu」是一個可以把真實世界的自拍照變成二次元動漫圖的網站，與之前介紹過的「Selfie2Anime」的效果差不多的，不過它的處理速度比較快，，

取得結果的方式也較直接簡單，只要將自己的照片上傳後，網站就會立即反饋一張二次元動漫圖，使用滑鼠右鍵就能另存下來使用。

而之前在「Selfie2Anime」那篇有提到，它轉換的失敗率蠻高的，但將那些曾轉換失敗的照片，丟入「Selfie 2 Waifu」中基本上都是可以成功的哦！而且嘗試過多張照片，都沒有出現多一隻眼睛或其它明顯失敗的狀況。

不過網站有提到，女生的照片會比男生的效果好，背景越簡單越好，另外因為它沒有提供裁切選取範圍的功能，所以最好使用臉部範圍大、清晰的單人照片，可獲得更好的轉換結果。有試過幾張男生的照片，轉換的效果的確不佳，但仍有成功的案例，建議有興趣的男生朋友還是可以試試唷！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，在上方就可以看到針對自拍照的一些說明。

 

第2步 往下拉一點就可以點擊「開始自拍」或「上傳照片」從電腦中選取要使用的照片，兩個按鈕都可以，功能沒有差別。在手機瀏覽器上也可使用。

 

第3步 選取照片等待數秒後，就可以在下方看到轉換後的成果。效果不錯的話，在圖片上點擊滑鼠右鍵即可另存圖片。

 

最後為了讓大家可以看出兩個功能相似的網站轉換出來的差別，所以延用了「Selfie2Anime」使用過的頭像，排在一起看看兩者的不同。基本上生成的動漫圖效果是很相似的，只有微微的差異，而有些在「Selfie2Anime」失敗的，在「Selfie 2 Waifu」是可以成功的唷！

 

另外，為大家測試了幾張男生的照片，挑出兩張成功的與一張失敗的，發現有鬍子的話失敗率很高（如最右側的頭像），沒鬍子的比較容易成功，但還是得看運氣啦～

 

最後更新：05-04, 2020 上午 11:20

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