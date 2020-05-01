沒有閏密但你可以有「熊密」！可分主題的時間序私人記事本（iPhone, iPad）
有心事但沒有信得過的「閏密」，那悶在心裡的那口氣該怎麼解套呢？來跟「熊密」說吧！
它是一款記錄類的 App，但它與日記不同，，
在免費版本中，除了預設的一號熊洞外，使用者還可自建另外 9 個熊洞主題，當有話想說時，就可以點入相關的主題開始寫下心裡話，也可以加入多張圖片，在熊洞之中還是會以時間先後來排列所寫下的文字，但比起日記來說，透過主題分類可以更容易針對特定的內容進行回顧。
而保密性方面，在初次使用「熊密」時，就會請使用者先設定一組 6 位數的密碼，若你的裝置有支援 Face ID，之後也可以在設定功能中啟用相關的功能。所有寫下的內容都只會保留在裝置裡，被刪除則無法恢復，這部份要請小心使用哦！
若之後不需要「熊密」了，可透過「內容導出」功能，將所有的內容都打包成一個壓縮檔，就能下載保存，不用擔心所寫下的點點滴滴會隨著程式而一併消失。「熊密」所提供的熊洞就像樹洞一般，把那些不能說的祕密都向它說吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：熊密
- 軟體語言：簡體中文
- 開發人員：Lei Jiang
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「熊密」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次開啟程式熊密會來跟你自我介紹，點擊「開始使用」後先設定一組 6 位數的密碼。
第2步 正式進入後可看到已有一個預設的「一號熊洞」，點入可查看相關的說明，這個預設熊洞是不可刪除的，但點擊右上角「…」可修改成自己想要的洞名。
第3步 點擊預載的說明文字，一樣可由右上角的「…」選擇「刪除」。
第4步 之後就可以點擊下方的「＋」來新增自己的記事。除了可輸入文字外，點擊右下角還可拍照或由相簿加入照片。
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