會動的 2D 魔性畫！「Wonder of Wonder Art」讓你的手繪人物跟著音樂動感跳舞

這兩天不知道大家有沒有在網路上看到有人分享一些手繪人物跳舞的影片？莫名有趣的舞步，搭配超洗腦的歌曲，這些都是利用「Wonder of Wonder Art」這個網站所製作出來的。

網站上有給我們畫出一個繪圖範圍，，

包含一個「主角」區塊與兩個「顆粒」區塊，利用滑鼠進行繪製，任何人都可以創作自己的 2D 人物唷！畫筆的部份可調整粗細與筆色，另有提供橡皮擦與簡單的兩個圖層，畫好之後就可以看到自己的手繪人物跳舞的模樣，還可生成專屬網址方便分享。

效果就像下面這個影片，會畫畫的朋友可以畫得精緻些，沒有畫畫天份的畫得再醜也沒關係，重點是創意啊～～～有興趣的朋友可以試試哦！

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網站畫面：

開啟網站後，點擊一下即可看到預設的人物角色在跳舞。

 

點擊左上角的「DRAW」就可以切換到畫畫介面，開始發揮創意繪製自己的人物囉！

 

在左側可左右滑動調整筆粗或點開調色盤，選擇想要使用的筆色。在畫面中間的區塊則有利用黑線框出角色與顆粒的繪製範圍。

 

有需要的話可使用「橡皮擦」，或使用不同圖層來繪製。畫完後，就可以點擊右下角的「OK」。

 

在這邊就可以看到自己畫的人物跳舞的樣子了。在左上角點擊「SHARE」，輸入自己的匿稱後就可以取得專屬網址。

 

曾經取得專屬網址的作品都可以在左下角點開列表，再重新回味唷！

 

最後更新：05-01, 2020 下午 3:18

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