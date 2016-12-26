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AIMP v4.12 音樂播放器-繁體中文版（內建卡拉OK、鬧鐘/自動關機、升降KEY、歌曲調速功能）

aimp4

2016/12/27 更新軟體版本更新至 v4.12.1878 最新版，建議下載、更新成最新版本。

AIMP 是一個長得很像傳統WinAMP的音樂播放器，不過 AIMP 功能相當多元、擴充性也很不錯，除了該有的EQ等化器、播放時的視覺特效、可更換、自訂佈景主題...之外，他的播放清單跟foobar2000一樣可以很方便的用「多頁籤」的方式瀏覽、切換，適合給喜歡自己編輯一堆歌單來聽的人用。實際操作起來又跟WinAMP般簡單、直覺。

除此之外，AIMP 內建了一堆相當實用的小功能，譬如說可以讓我們自行設定自動關機時間，看是要用倒數計時的方式播到時間到之後就關機，或在指定時間讓電腦自動關機、休眠、停止播放或關閉 AIMP 程式。甚至也可以在播放清單裡的歌曲播完之後自動關機或停止播放，相當方便！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：AIMP
  • 軟體版本：4.12.1878
  • 軟體語言：支援多國語系(新版內建香港正體中文、簡體字)
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：8.25 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.aimp.ru/
  • 軟體下載：按這裡
  • 繁體中文語系下載：按這裡 （中文化作者ps147258

另外AIMP2內建一個相當方便好用的「DSP管理器」可以讓我們自行調整Echo回音效果、Chorus音效、現場演唱特效、Flanger、立體聲強化特效、音量正常化功能...等等。更讚的是內建了「消除人聲」的功能，可以讓我們把一般流行歌曲拿來當卡拉OK唱！

更神奇的是，AIMP2還內建了一些相當特別的延伸功能，除了可以調整音頻高低（無段式調Key）、還可以「調整歌曲播放速度」，讓我們用更快或更慢的節奏來聽歌，對於想要用特別方式來播歌、聆聽歌曲細節的人來說，真的還滿方便的。

 

一、安裝繁體中文語系的方法

第1步  將AIMP2軟體下載回來並安裝好之後，請另外下載繁體中文語系檔，解壓縮後，將「Taiwan.lng」檔案複製到「C:\Program Files (x86)\AIMP3\Langs」資料夾中。

01

 

第2步  接著開啟AIMP2軟體主視窗，按一下左上角的三角形按鈕，再點「Language」。

02

 

第3步  在語系設定介面中點選「繁體中文（台灣）」之後，再按「套用」、「關閉」按鈕，即可將整個軟體改成繁體中文介面。

03

 

第4步  這是方便好用的多功能播放清單，我們可以按右鍵新增播放清單、更改清單名稱，也可以直接把整個資料夾拖拉到播放清單的頁籤工具列上，可以直接將整個資料夾中的歌曲做成一個播放清單，方便我們快速選歌、聽歌。

方便好用的播放清單

 

 

二、音樂鬧鐘、自動關機功能

第1步  如果你想啟用鬧鐘功能或自動關機功能，可以在播放面板的「設定：自動關機」按鈕上按一下，即可快速開啟自動關機與鬧鐘設定視窗。

開啟鬧鐘、自動關機功能

 

第2步  如果想使用自動關機功能，請將「自動關機」標題最左邊的方框打勾，選好你要執行的動作，如關機、停止播放或轉至睡眠模式...等等，並設定好關機的時間點，最後再按「關閉」按鈕即可。

鬧鐘」的部份也是一樣，我們可以選擇時間到自動播放某首歌曲，或是播放整個歌單裡面的全部歌曲，相當方便。

AIMP2-自動關機、鬧鐘功能

 

 

三、DSP管理器：回音、去除人聲、調速、調KEY

第1步  按一下AIMP2視窗左上角的三角形按鈕，再點「DSP管理器」，即可開啟「DSP Manager」視窗。

開啟DSP管理器

 

第2步  視窗中有相當多聲音效果、速度調整、音量標準化與去除人聲…等設定，我們可以直接點選你要調整的項目，即時聆聽調整後的音效，相當方便。

AIMP2-去除人聲、回音、音量標準化、調KEY

 

四、音樂庫、網路廣播、標籤編輯器

第1步  如果想開啟音樂庫、標籤編輯器或瀏覽網路廣播的話，可以在視窗上方的「附加工具」按鈕按一下，再點選你要開啟的功能。

開啟音樂庫、標籤管理器、線上廣播

 

第2步  這是「音樂庫」管理介面，我們可以匯入、管理電腦中的全部音樂，透過內建的各種分類標籤與搜尋功能，快速瀏覽、搜尋你要的歌曲類型、音樂風格或所需歌曲。

音樂庫

 

第3步  這個「標籤編輯器」可以讓我們詳細的編輯每張專輯、每首歌曲的ID3標籤、歌曲基本資料，並嵌入歌詞、專輯封面照片...等等資訊，讓我們在播歌的時候可以更方便的瀏覽這些預先準備好的資訊。

進階標籤編輯器

 

第4步  網路廣播瀏覽器則可讓我們瀏覽、搜尋想聽的網路廣播，不過上面的清單大部分都是全球性的網路廣播電台，台灣的部分可以找到「PTT網路電台@Taiwan」，其他的可能還要再研究一下怎麼把它加入清單中。

網路廣播搜尋器

 

 

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  1. 只用手機 說道：
    09-06, 2015 at 下午 10:31.51

    跪求手機版

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