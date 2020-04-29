只有一支手機時，如何掃描手機裡或網頁中的 QR Code？

相信大家對四四方方的 QR Code 應該都已經不陌生了，在生活中各處都可以見到，想要掃描它們也很簡單，，

很多手機的原生相機就有掃描 QR Code 的功能，如果原生相機沒有此功能，也只要打開 LINE 的條碼掃描器 就能進行掃描。

但當這個 QR Code 是在手機畫面上的時候，該怎麼掃呢？很多人應該都有遇過這種狀況，用手機瀏覽網頁時，若需要掃描網頁中的 QR Code，此時是要我們拿另一支手機來幫忙掃嗎？不不不！其實只要將條碼圖片儲存到相簿中或是用螢幕截圖的方式存到相簿裡，一樣可以透過 LINE 的條碼掃描器來掃描唷！

若你本身沒有在使用 LINE 的話，有一些條碼掃描器 App 也有提供讀取相簿中條碼圖片的功能，例如「QR Code 掃描器」。至於如何用 LINE 來掃描相簿中的條碼，下面將分為 Android 手機與 iPhone 兩個部份來說明。

繼續閱讀

Android 手機的使用方法：

第1步 在瀏覽網頁遇到需要掃描條碼的時候，可以長按條碼選擇「下載圖片」，或是用螢幕截圖的方式將畫面擷取下來。（通常都是同時按壓「電源鍵 + 音量增加鍵」或「電源鍵 + 音量減少鍵」即可進行螢幕截圖）

第2步 截圖後，就可以到桌面的 LINE 圖標上長按，再選擇「行動條碼掃描器」。或是點開 LINE 後，在上方的搜尋列右側開啟「行動條碼掃描器」。

第3步 接著點擊右上角的圖示開啟相簿，選擇想要掃描的 QR Code 即可。

第4步 若條碼內容為網址連結，可直接點擊開啟。若為文字內容則只能瀏覽無法複製使用，但可透過右側的「分享」功能傳送給其他好友。

iPhone 的使用方法：

第1步 在網頁中長按條碼圖片即可選擇「加入照片」，或可同時按壓「電源鍵 + 音量增加鍵」來進行螢幕截圖。

第2步 在主螢幕上長按 LINE 圖示來開啟功能選單，點擊「讀取行動條碼」就能開啟掃描器，也同樣可由 LINE 主程式上方的搜尋列右側開啟掃描條碼的功能。後續的操作則與 Android 手機相同。