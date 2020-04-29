實驗室老鼠逃生記！「Underwatch」躲在暗處才能順利逃出的冒險遊戲（iPhone, Android）

人類為了做研究都會利用白老鼠來做實驗，某天你醒來時，發現自己變成了某個實驗室裡的老鼠，還搞不清楚發生什麼事的時候，籠子的門突然打開了，此時，你決定要勇敢的逃，還是留下來繼續過著悲慘的人生呢？

「Underwatch」是一款利用各種動態光影來進行的逃脫冒險遊戲，在其中玩家所扮演的就是一隻小老鼠，在從實驗室逃出的途中，不可被監視器看到，必須隱藏在黑暗之中，抓準時機一步步的走向逃生門，前往自由的世界

遊戲從「實驗室」開始，一路會經過「倉庫」、「機房」、「辦公室」、「餐廳」到最後的「大門」，共分為六大場景主題，每個場景中又分為數小關，如果在逃出的過程中，被光照到，挑戰就算失敗，不過遊戲沒有太過嚴格的限制，失敗只要從該小關重新開始即可。

遊戲難度不算高，而且控制器很好操作，在螢幕上的任何地方都可輕易操控小老鼠的前進方向，只要觀察好逃生路線並把握機會，過關都不是困難的事哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Underwatch

Underwatch 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Codevember Team

Codevember Team 官方網站： https://codevember.org/

https://codevember.org/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在歡迎畫面點擊即可進入遊戲選單

點擊「NEW GAME」開始新的遊戲

遊戲的一開始，可以看到一隻小老鼠，原本被關在一個小小的籠子裡，門突然被打開了

在畫面任一處點擊都可以看到十字控制器，按壓並滑動就能控制老鼠的方向在某些關卡會利用場景中的大螢幕顯示相關的遊戲說明

接著就開始控制老鼠，往綠色標示的逃生門前進即可過關點擊「CONTINUE」進入下一關

在關卡中會開始出現燈光，必須小心別出現在光影之中，試著找出保持黑暗的那條路吧！

如果不小心被光照到，就算挑戰失敗，必須點擊「RESTART」重新開始

某些關卡中的光源是會移動的，好好的觀察並把握逃出的機會！遊戲雖然沒有很華麗的場景或聲光效果，但玩起來很有緊張感唷！